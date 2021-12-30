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وزير الخارجية الصيني: الولايات المتحدة مهددة بدفع "ثمن لا يطاق" بسبب أفعالها في تايوان
وزير الخارجية الصيني: الولايات المتحدة مهددة بدفع "ثمن لا يطاق" بسبب أفعالها في تايوان
قال وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة معرضة لخطر دفع "ثمن لا يطاق" بسبب أفعالها بشأن تايوان. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T06:34+0000
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ونقلت رويترز عن وانغ يي قوله في مقابلة مع وسائل إعلام رسمية: "الولايات المتحدة بتشجيعها قوى استقلال تايوان، فإنها لا تضع تايوان في موقف خطير للغاية فحسب، بل إنها تعرض نفسها أيضا لثمن لا يطاق".يشار إلى أن الصين تقول إنها تحكم تايوان ديمقراطيا كجزء من أراضيها، وفي العامين الماضيين كثفت الصين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبتها بالسيادة على تايوان، مما أدى إلى تأجيج غضب تايوان وقلق واشنطن.وتصدرت تايوان المشهد كعامل رئيسي في توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، والتي تعتبر أهم داعم دولي ومورد للأسلحة إلى تايوان على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية.من جانبها أكدت تايوان مرارا إنها دولة مستقلة ملتزمة بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها، فيما تصف الصين قضية تايوان دائما بأنها القضية الأكثر حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.وتتبع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة سياسة "الغموض الاستراتيجي" بشأن ما إذا كانت ستتدخل عسكريًا لحماية تايوان في حالة وقوع هجوم صيني.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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وزير الخارجية الصيني: الولايات المتحدة مهددة بدفع "ثمن لا يطاق" بسبب أفعالها في تايوان

06:34 GMT 30.12.2021
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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قال وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة معرضة لخطر دفع "ثمن لا يطاق" بسبب أفعالها بشأن تايوان.
ونقلت رويترز عن وانغ يي قوله في مقابلة مع وسائل إعلام رسمية: "الولايات المتحدة بتشجيعها قوى استقلال تايوان، فإنها لا تضع تايوان في موقف خطير للغاية فحسب، بل إنها تعرض نفسها أيضا لثمن لا يطاق".
وشدد وزير الخارجية الصيني قائلا: "ليس أمام تايوان طريق آخر للمضي قدما سوى إعادة التوحيد مع البر الرئيسي للصين".
يشار إلى أن الصين تقول إنها تحكم تايوان ديمقراطيا كجزء من أراضيها، وفي العامين الماضيين كثفت الصين الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد مطالبتها بالسيادة على تايوان، مما أدى إلى تأجيج غضب تايوان وقلق واشنطن.
وتصدرت تايوان المشهد كعامل رئيسي في توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، والتي تعتبر أهم داعم دولي ومورد للأسلحة إلى تايوان على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية.
من جانبها أكدت تايوان مرارا إنها دولة مستقلة ملتزمة بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها، فيما تصف الصين قضية تايوان دائما بأنها القضية الأكثر حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وتتبع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة سياسة "الغموض الاستراتيجي" بشأن ما إذا كانت ستتدخل عسكريًا لحماية تايوان في حالة وقوع هجوم صيني.
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