وزير النفط العراقي يعلن التوقيع مع شركة صينية على أضخم مشروع لصناعة الطاقة في البلاد

بغداد – سبوتنيك. ونقلت وزارة النفط العراقية في بيان عن إسماعيل قوله خلال حفل توقيع العقد، إن "هذا المشروع سوف يعزز من دور العراق في الصناعات التحويلة والبتروكيمياويات ويسهم في التنمية المستدامة "، مشيراً إلى "أهمية المشروع في توفير المنتجات بمواصفات حديثة، وان هذا العقد الذي تصل قيمة استثماراته إلى 7- 8 مليار دولار وصولا إلى 29 مليار، جاء ثمرة جهود بذلها الوزراء والوكلاء والدوائر المعنية على مدى السنوات الماضية".وأكد أن هذا "العقد يعد الأضخم في الصناعة النفطية، وأنه سوف يعزز من دور العراق في هذا المجال".ووفقا لبيان وزارة النفط العراقية فقد "وقع العقد عن وزارة النفط حسام حسين الولي مدير عام شركة مصافي الجنوب وعن الجانب الصيني يو فانك شونك مدير عام شركة هوالو" .والعراق ثاني أكبر منتج في "أوبك" بعد السعودية، ويعتمد على النفط في جني معظم إيراداته بالموازنة.
أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الخميس، عن التوقيع مع شركة "هوالو" الصينية على عقد لإنشاء أضخم مشروع لصناعة الطاقة في البلاد والمتمثل بعقد المبادئ الأولية لمشروع الفاو الاستثماري بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومجمع للبتروكيمياويات بطاقة 3 مليون طن.
بغداد – سبوتنيك. ونقلت وزارة النفط العراقية في بيان عن إسماعيل قوله خلال حفل توقيع العقد، إن "هذا المشروع سوف يعزز من دور العراق في الصناعات التحويلة والبتروكيمياويات ويسهم في التنمية المستدامة "، مشيراً إلى "أهمية المشروع في توفير المنتجات بمواصفات حديثة، وان هذا العقد الذي تصل قيمة استثماراته إلى 7- 8 مليار دولار وصولا إلى 29 مليار، جاء ثمرة جهود بذلها الوزراء والوكلاء والدوائر المعنية على مدى السنوات الماضية".
وأكد أن هذا "العقد يعد الأضخم في الصناعة النفطية، وأنه سوف يعزز من دور العراق في هذا المجال".
ووفقا لبيان وزارة النفط العراقية فقد "وقع العقد عن وزارة النفط حسام حسين الولي مدير عام شركة مصافي الجنوب وعن الجانب الصيني يو فانك شونك مدير عام شركة هوالو" .
والعراق ثاني أكبر منتج في "أوبك" بعد السعودية، ويعتمد على النفط في جني معظم إيراداته بالموازنة.