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أرامكو السعودية تعلن بدء تعديل أسعار الديزل والإسفلت
أرامكو السعودية تعلن بدء تعديل أسعار الديزل والإسفلت
أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الجمعة، بدء تطبيق التعديل على أسعار منتجي الديزل، والإسفلت. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:41+0000
2021-12-31T09:41+0000
العالم العربي
اقتصاد
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الشركة قولها بأن تعديل هذه الأسعار "سيكون ابتداء من 31 ديسمبر 2021، ويمكن لملاك المحطات، وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقع أرامكو السعودية على هذا الرابط.يذكر أن الأسعار المحلية لمنتجي الديزل، والإسفلت، ستشهد مراجعة سنوية وفق إجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.في سياق متصل، ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في مستهل التعاملات، يوم الثلاثاء الماضي، اقتداء بمكاسب أسعار النفط والأسهم الآسيوية مع تراجع مخاوف بعض المستثمرين من التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار أوميكرون.
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العالم العربي, اقتصاد

أرامكو السعودية تعلن بدء تعديل أسعار الديزل والإسفلت

09:41 GMT 31.12.2021
© REUTERS / Maxim Shemetovمؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
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أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الجمعة، بدء تطبيق التعديل على أسعار منتجي الديزل، والإسفلت.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الشركة قولها بأن تعديل هذه الأسعار "سيكون ابتداء من 31 ديسمبر 2021، ويمكن لملاك المحطات، وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقع أرامكو السعودية على هذا الرابط.
يذكر أن الأسعار المحلية لمنتجي الديزل، والإسفلت، ستشهد مراجعة سنوية وفق إجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
في سياق متصل، ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في مستهل التعاملات، يوم الثلاثاء الماضي، اقتداء بمكاسب أسعار النفط والأسهم الآسيوية مع تراجع مخاوف بعض المستثمرين من التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار أوميكرون.
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