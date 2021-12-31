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أمريكا تقرر دعم "الأونروا" بـ 99 مليون دولار
أمريكا تقرر دعم "الأونروا" بـ 99 مليون دولار
أعلن مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، استعداده لإرسال 99 مليون دولار إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T10:05+0000
2021-12-31T10:05+0000
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وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية قررت الاستجابة لمطالب المنظمة الدولية "الأونروا" التي ترزح تحت وطأة الشح في مواردها المالية.وكانت الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، قد أوقفت الدعم الأمريكي للمنظمة "الأونروا"، على خلفية رفض الفلسطينيين قرار الرئيس ترامب إعلان القدس، عاصمة لإسرائيل.ويذكر أن أمريكا كانت أكبر جهة مانحة في عام 2013، بمبلغ يتجاوز 130 مليون دولار، وبعدها الاتحاد الأوروبي الذي منح أكثر من 106 مليون دولار.وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة الغارديان، في الخامس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن فيليب لازاريني، المفوض العام لـ"الأونروا"، أن الوكالة تمر بأزمة وجودية، ليس نتيجة لوجود فجوة كبيرة تقدر بـ100 مليون دولار في ميزانيتها العام الجاري فحسب، ولكن لأن نموذج التمويل الخاص بالوكالة قد أثبت أنه يؤدي انهيار الوكالة في المستقبل.وأوضح لازاريني أن الوكالة الدولية تضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشف بهدف الاستمرار في أداء مهامها، داعيا إلى تحويل ميزانية الوكالة الأساسية التي تبلغ حوالي 800 مليون دولار إلى ما أسماه بـ"أساس أكثر قابلية على التنبؤ".وأشار المفوض العام لوكالة الأونروا إلى أنه سيعقد في بروكسل، خلال الشهر الجاري، مؤتمرا خاصا سيعرض على المانحين الدوليين من خلاله التخلي عن نموذج تمويل الوكالة، والمتعلق بالمساهمات السنوية، لافتا إلى أن دول كبرى قلصت من ميزانيتها للوكالة، وهو ما أثر بشكل كبير على ميزانية "الأونروا" نفسها، مستشهدا ببريطانيا، ثالث أكبر مانح للوكالة، قد قلصت مساهماتها بأكثر من ضعفين، مقارنة بالعام الماضي.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار فلسطين عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211106/المتحدث-باسم-أونروا-في-غزة-إذا-وصلنا-للإضراب-سنندم-جميعا-1050636089.html
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العالم العربي, أمريكا, الأونروا, فلسطين

أمريكا تقرر دعم "الأونروا" بـ 99 مليون دولار

10:05 GMT 31.12.2021
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFAالأونروا غزة
الأونروا غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
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أعلن مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، استعداده لإرسال 99 مليون دولار إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية قررت الاستجابة لمطالب المنظمة الدولية "الأونروا" التي ترزح تحت وطأة الشح في مواردها المالية.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) الأونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2021
المتحدث باسم "أونروا" في غزة: إذا وصلنا للإضراب "سنندم جميعا"
6 نوفمبر, 14:51 GMT
وكانت الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، قد أوقفت الدعم الأمريكي للمنظمة "الأونروا"، على خلفية رفض الفلسطينيين قرار الرئيس ترامب إعلان القدس، عاصمة لإسرائيل.
ويذكر أن أمريكا كانت أكبر جهة مانحة في عام 2013، بمبلغ يتجاوز 130 مليون دولار، وبعدها الاتحاد الأوروبي الذي منح أكثر من 106 مليون دولار.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة الغارديان، في الخامس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن فيليب لازاريني، المفوض العام لـ"الأونروا"، أن الوكالة تمر بأزمة وجودية، ليس نتيجة لوجود فجوة كبيرة تقدر بـ100 مليون دولار في ميزانيتها العام الجاري فحسب، ولكن لأن نموذج التمويل الخاص بالوكالة قد أثبت أنه يؤدي انهيار الوكالة في المستقبل.
وأوضح لازاريني أن الوكالة الدولية تضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشف بهدف الاستمرار في أداء مهامها، داعيا إلى تحويل ميزانية الوكالة الأساسية التي تبلغ حوالي 800 مليون دولار إلى ما أسماه بـ"أساس أكثر قابلية على التنبؤ".
وأشار المفوض العام لوكالة الأونروا إلى أنه سيعقد في بروكسل، خلال الشهر الجاري، مؤتمرا خاصا سيعرض على المانحين الدوليين من خلاله التخلي عن نموذج تمويل الوكالة، والمتعلق بالمساهمات السنوية، لافتا إلى أن دول كبرى قلصت من ميزانيتها للوكالة، وهو ما أثر بشكل كبير على ميزانية "الأونروا" نفسها، مستشهدا ببريطانيا، ثالث أكبر مانح للوكالة، قد قلصت مساهماتها بأكثر من ضعفين، مقارنة بالعام الماضي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار فلسطين عبر سبوتنيك
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