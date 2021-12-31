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https://arabic.sputniknews.com/20211231/أنغام-تكشف-عن-الحالة-الوحيدة-التي-ستعتزل-فيها-الغناء-فيديو-1054787642.html
أنغام تكشف عن الحالة الوحيدة التي ستعتزل فيها الغناء... فيديو
أنغام تكشف عن الحالة الوحيدة التي ستعتزل فيها الغناء... فيديو
كشفت الفنانة المصرية، أنغام، مساء أمس الخميس، عن الحالة الوحيدة التي سوف تعتزل فيها الغناء. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:42+0000
2021-12-31T09:42+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت أنغام خلال لقاء عبر قناة "أون" المصرية، إنها سوف تعتزل الغناء إذا لم يعد صوتها قويا، مشيرة إلى أنها لم تحقق حتى الآن أكبر إنجاز موسيقي بالنسبة لها، لأنها تشعر أنه لا يزال هناك المزيد لتقدمه.وأضافت أنغام، خلال الجزء الأول من لقائها، أن أمنيتها في السنة الجديدة أن تكون "كويسة زي السنة اللي فاتت".وتحدثت الفنانة المصرية، عن فترة طفولتها، قائلة إن أكثر مادتين دراسيتين لم تكن جيدة فيهما، هما الحساب والعلوم.وأشارت إلى أن أكثر أغنية كانت تعشقها وهي صغيرة "سوسة كف عروسة"، وغنتها خلال الحلقة وسط تفاعل كبير من الجمهور.وقالت أنغام إن أول أجر تلقته كان من الإذاعة المصرية، وذلك بعد اعتمادها كمطربة بشكل رسمي، وكان 70 جنيهًا.
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أخبار الفنانين في مصر

أنغام تكشف عن الحالة الوحيدة التي ستعتزل فيها الغناء... فيديو

09:42 GMT 31.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالفنانة المصرية، أنغام
الفنانة المصرية، أنغام - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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كشفت الفنانة المصرية، أنغام، مساء أمس الخميس، عن الحالة الوحيدة التي سوف تعتزل فيها الغناء.
وقالت أنغام خلال لقاء عبر قناة "أون" المصرية، إنها سوف تعتزل الغناء إذا لم يعد صوتها قويا، مشيرة إلى أنها لم تحقق حتى الآن أكبر إنجاز موسيقي بالنسبة لها، لأنها تشعر أنه لا يزال هناك المزيد لتقدمه.
وأضافت أنغام، خلال الجزء الأول من لقائها، أن أمنيتها في السنة الجديدة أن تكون "كويسة زي السنة اللي فاتت".
وتحدثت الفنانة المصرية، عن فترة طفولتها، قائلة إن أكثر مادتين دراسيتين لم تكن جيدة فيهما، هما الحساب والعلوم.
وأشارت إلى أن أكثر أغنية كانت تعشقها وهي صغيرة "سوسة كف عروسة"، وغنتها خلال الحلقة وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وقالت أنغام إن أول أجر تلقته كان من الإذاعة المصرية، وذلك بعد اعتمادها كمطربة بشكل رسمي، وكان 70 جنيهًا.
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