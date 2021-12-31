إصابة 5 فلسطينيين بينهم طفل في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بكفر قدوم

وأوضحت وكالة "وفا" الفلسطينية أن طفلا يبلغ من العمر 14 عاما أصيب برصاصة معدنية في صدره نقل على إثرها إلى مستشفى في قلقيلية، فيما أصيب أربعة شبان آخرين بالرصاص المعدني جرى علاجهم ميدانيا.وأضافت مراسلة الوكالة كذلك إن عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وقعت خلال المواجهات التي اندلعت عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، التي خرجت هذا الأسبوع إحياء للذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح".في سياق آخر، اندلعت اليوم الجمعة، اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنين لدى إخلاء مبنى في بؤرة استيطانية (غير معترف بها رسميا من الحكومة الإسرائيلية) قرب مستوطنة يتسهار شمالي الضفة الغربية المحتلة.وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، رشق عشرات المستوطنين القوات الإسرائيلية بالحجارة وأشعلوا الإطارات ودحرجوها تجاه الجنود الذين جاءوا لإخلاء المبنى المؤقت "كرفان" في بؤرة كوري أومي الاستيطانية غربي مدينة نابلس والتي تم تحديدها كمنطقة عسكرية مغلقة.
أصيب خمسة فلسطينيين من بينهم طفل، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأوضحت وكالة "وفا" الفلسطينية أن طفلا يبلغ من العمر 14 عاما أصيب برصاصة معدنية في صدره نقل على إثرها إلى مستشفى في قلقيلية، فيما أصيب أربعة شبان آخرين بالرصاص المعدني جرى علاجهم ميدانيا.
وأضافت مراسلة الوكالة كذلك إن عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وقعت خلال المواجهات التي اندلعت عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، التي خرجت هذا الأسبوع إحياء للذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح".
في سياق آخر، اندلعت اليوم الجمعة، اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنين لدى إخلاء مبنى في بؤرة استيطانية (غير معترف بها رسميا من الحكومة الإسرائيلية) قرب مستوطنة يتسهار شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، رشق عشرات المستوطنين القوات الإسرائيلية بالحجارة وأشعلوا الإطارات ودحرجوها تجاه الجنود الذين جاءوا لإخلاء المبنى المؤقت "كرفان" في بؤرة كوري أومي الاستيطانية غربي مدينة نابلس والتي تم تحديدها كمنطقة عسكرية مغلقة.