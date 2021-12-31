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إعلام: اتهام أحد سكان القدس المحتلة بالتجسس لحزب الله
إعلام: اتهام أحد سكان القدس المحتلة بالتجسس لحزب الله
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن أحد سكان مدينة القدس المحتلة قد اتهم بالتجسس لصالح "حزب الله" اللبناني. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T13:43+0000
2021-12-31T13:43+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بأنه تم تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، اليوم، ضد شخص يدعى أحمد زهرة، بتهمة التجسس لصالح حزب الله اللبنانية، من خلال إطلاعه على ما يجري من أحداث في القدس والضفة الغربية.وأوضحت الإذاعة أن المدعو زهرة، البالغ من العمر 32 عاما، بادر إلى الاتصال بسجين أمني محرر يعيش في لبنان من أجل القيام بنشاطات ضد إسرائيل، والتخابر مع عناصر من حزب الله اللبناني من خلال برنامج محوسب مشفر.ومن جانبه، أكد الموقع الإلكتروني العبري واللا، أن أحمد زهرة قام بالتقاط صور لموقع توجد فيه هوائيات كبيرة للأقمار الصناعية الإسرائيلية بهدف إرسالها إلى عناصر حزب الله، في وقت طُلب منه تعقب ضباط كبار في الشرطة والجيش الإسرائيليين، من أجل غرض استهدافهم انتقاما لتصفية القيادي في حزب الله عماد مغنية.وتطلب النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة تمديد فترة اعتقال أحمد زهرة، حتى انتهاء الاجراءات القضائية بحقه.
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العالم العربي, إسرائيل, فلسطين

إعلام: اتهام أحد سكان القدس المحتلة بالتجسس لحزب الله

13:43 GMT 31.12.2021
© REUTERS / ALI HASHISHOعلم "حزب الله" اللبناني، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020
علم حزب الله اللبناني، صيدا، لبنان 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / ALI HASHISHO
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن أحد سكان مدينة القدس المحتلة قد اتهم بالتجسس لصالح "حزب الله" اللبناني.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بأنه تم تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، اليوم، ضد شخص يدعى أحمد زهرة، بتهمة التجسس لصالح حزب الله اللبنانية، من خلال إطلاعه على ما يجري من أحداث في القدس والضفة الغربية.
وأوضحت الإذاعة أن المدعو زهرة، البالغ من العمر 32 عاما، بادر إلى الاتصال بسجين أمني محرر يعيش في لبنان من أجل القيام بنشاطات ضد إسرائيل، والتخابر مع عناصر من حزب الله اللبناني من خلال برنامج محوسب مشفر.
ومن جانبه، أكد الموقع الإلكتروني العبري واللا، أن أحمد زهرة قام بالتقاط صور لموقع توجد فيه هوائيات كبيرة للأقمار الصناعية الإسرائيلية بهدف إرسالها إلى عناصر حزب الله، في وقت طُلب منه تعقب ضباط كبار في الشرطة والجيش الإسرائيليين، من أجل غرض استهدافهم انتقاما لتصفية القيادي في حزب الله عماد مغنية.
وتطلب النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة تمديد فترة اعتقال أحمد زهرة، حتى انتهاء الاجراءات القضائية بحقه.
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