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الدفاع الروسية تتحدث عن تجارب "تسيركون"
الدفاع الروسية تتحدث عن تجارب "تسيركون"
بحسب موقع وزارة الدفاع، أجرى الأسطول الشمالي نحو 12 عملية إطلاق لصواريخ تسيركون فرط صوتية. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T04:26+0000
2021-12-31T04:26+0000
رصد عسكري
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هذا العام، أجرى الأسطول الشمالي أكثر من 70 اختبارًا لأسلحة جديدة، بما في ذلك تسيركون وكينجال تفوق سرعتها سرعة الصوت. جاء في الرسالة أن "طاقم الفرقاطة الرئيسية من المشروع 22350 "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" أجرى بنجاح مجموعة من الاختبارات لصاروخ تسيركون الأسرع من الصوت، بعد أن أكمل حوالي عشر عمليات إطلاق. كما أجرى طاقم الغواصة النووية الرئيسية من المشروع 885 ياسن، "سيفيرودفينسك"، اختبارين باستخدام تسيركون. أبلغ قائد الأسطول الشمالي، ألكسندر مويسيف، في مؤتمر عبر الهاتف في أكتوبر / تشرين الأول، وزير الدفاع سيرغي شويغو أن اختبارات صاروخ تسيركون الأسرع من الصوت من غواصة قد اكتملت، وتم تأكيد جميع خصائصه. في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس العلوم والتعليم عن الإطلاق الناجح لصواريخ تسيركون. "تسيركون" هو أول صاروخ كروز تفوق سرعته سرعة الصوت في العالم قادر على الطيران الديناميكي الهوائي المستمر مع المناورة في الغلاف الجوي باستخدام دفع محركه الخاص. تصل سرعته القصوى إلى تسع سرعات للصوت، ومدى إطلاقه الأقصى هو آلاف الكيلومترات. تسيركون قادر على تدمير كل من الأهداف السطحية والبرية.
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رصد عسكري

الدفاع الروسية تتحدث عن تجارب "تسيركون"

04:26 GMT 31.12.2021
© Photo / MIL.RUرسم بياني لصاروخ "تسيركون"
رسم بياني لصاروخ تسيركون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Photo / MIL.RU
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بحسب موقع وزارة الدفاع، أجرى الأسطول الشمالي نحو 12 عملية إطلاق لصواريخ تسيركون فرط صوتية.
هذا العام، أجرى الأسطول الشمالي أكثر من 70 اختبارًا لأسلحة جديدة، بما في ذلك تسيركون وكينجال تفوق سرعتها سرعة الصوت.
جاء في الرسالة أن "طاقم الفرقاطة الرئيسية من المشروع 22350 "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" أجرى بنجاح مجموعة من الاختبارات لصاروخ تسيركون الأسرع من الصوت، بعد أن أكمل حوالي عشر عمليات إطلاق.
كما أجرى طاقم الغواصة النووية الرئيسية من المشروع 885 ياسن، "سيفيرودفينسك"، اختبارين باستخدام تسيركون. أبلغ قائد الأسطول الشمالي، ألكسندر مويسيف، في مؤتمر عبر الهاتف في أكتوبر / تشرين الأول، وزير الدفاع سيرغي شويغو أن اختبارات صاروخ تسيركون الأسرع من الصوت من غواصة قد اكتملت، وتم تأكيد جميع خصائصه.
في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مشترك لمجلس الدولة ومجلس العلوم والتعليم عن الإطلاق الناجح لصواريخ تسيركون. "تسيركون" هو أول صاروخ كروز تفوق سرعته سرعة الصوت في العالم قادر على الطيران الديناميكي الهوائي المستمر مع المناورة في الغلاف الجوي باستخدام دفع محركه الخاص. تصل سرعته القصوى إلى تسع سرعات للصوت، ومدى إطلاقه الأقصى هو آلاف الكيلومترات. تسيركون قادر على تدمير كل من الأهداف السطحية والبرية.
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