السعودية تصدر تنويها لمواطنيها في واشنطن

ونشرت السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلالها إغلاق أبوابها، اليوم، على أن يتم استئناف العمل يوم الإثنين المقبل.وذكرت السفارة أنها تود التنويه لمواطنيها الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة، اليوم الجمعة، الموافق الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، بسبب الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.وأكدت السلطات السعودية أنه سيتم استئناف العمل يوم الإثنين المقبل، الموافق الثالث من شهر يناير/كانون الثاني 2022.
أصدرت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، تنويها جديدا لمواطنيها في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلالها إغلاق أبوابها، اليوم، على أن يتم استئناف العمل يوم الإثنين المقبل.
نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة غدا يوم الجمعة ٣١/١٢/٢٠٢١ خلال الإجازة الفدرالية في الولايات المتحدة. و يستأنف العمل يوم الاثنين القادم ٣/١/٢٠٢٢. في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.