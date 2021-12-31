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https://arabic.sputniknews.com/20211231/السلطات-التونسية-تعلن-القبض-على-أحد-المتورطين-في-عملية-نيس-الإرهابية-1054782611.html
السلطات التونسية تعلن القبض على أحد المتورطين في عملية "نيس" الإرهابية
السلطات التونسية تعلن القبض على أحد المتورطين في عملية "نيس" الإرهابية
أعلنت السلطات الأمنية التونسية أنها تمكنت من القبض على احد المتورطين في عملية نيس الإرهابية، والتي وقعت ف يالعام 2016. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T06:30+0000
2021-12-31T06:30+0000
2021-12-31T06:30+0000
أخبار تونس اليوم
إرهاب
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وحسب موقع نسمة التونسي، أكدت فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني التونسي في مدينة توزر الجنوبية، أنها ألقت القبض على أحد المطلوبين من قبل الإنتربول الدولي، لتورطه في عملية نيس الإرهابية.وعن كيفية القبض عليه، أكدت أنها تلقت معلومات استخباراتية تفيد بوجوده في مكان ما، فقامت بنصب كمين له، وتمكنت من القبض عليه، بالتنسيق مع جهات استخباراتية.ولفتت فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني التونسي في مدينة توزر الجنوبية، إلى أنها اتبعت الإجراءات القانونية المتمثلة في الحصول على إذن من النيابة العامة، لاستجلاب ملف القضية مرة أخرى.يشار إلى أن عملية نيس الإرهابية، وقعت في 14 يوليو/حزيران في العام 2016، وراح ضحيتها 86 قتيلا، بعد قيام إرهابي بقتلهم دهساً بالشاحنة في منطقة "بروميناد ديزونغليه".
https://arabic.sputniknews.com/20160718/1019612797.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, إرهاب
السلطات التونسية تعلن القبض على أحد المتورطين في عملية "نيس" الإرهابية
أعلنت السلطات الأمنية التونسية أنها تمكنت من القبض على احد المتورطين في عملية نيس الإرهابية، والتي وقعت ف يالعام 2016.
وحسب موقع
نسمة
التونسي، أكدت فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني التونسي في مدينة توزر الجنوبية، أنها ألقت القبض على أحد المطلوبين من قبل الإنتربول الدولي، لتورطه في عملية نيس الإرهابية.
وعن كيفية القبض عليه، أكدت أنها
تلقت معلومات
استخباراتية تفيد بوجوده في مكان ما، فقامت بنصب كمين له، وتمكنت من القبض عليه، بالتنسيق مع جهات استخباراتية.
ولفتت فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني التونسي في مدينة توزر الجنوبية، إلى أنها اتبعت الإجراءات القانونية المتمثلة في الحصول على إذن من النيابة العامة، لاستجلاب ملف القضية مرة أخرى.
يشار إلى أن عملية نيس الإرهابية، وقعت في 14 يوليو/حزيران في العام 2016، وراح ضحيتها 86 قتيلا،
بعد قيام إرهابي بقتلهم
دهساً بالشاحنة في منطقة "بروميناد ديزونغليه".