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الكويت... حقيقة عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني
الكويت... حقيقة عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني
كشفت وزارة التربية الكويتية، اليوم الجمعة، حقيقة عودة نظام الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T15:45+0000
2021-12-31T15:45+0000
أخبار الكويت
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وقالت الوزارة في بيان لها، إنه لم يصدر أي قرار يتعلق بعودة نظام الدراسة عن بعد بالفصل الدراسي الثاني، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.وأشارت وزارة التربية إلى أن ما أثير وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.وأضافت الوزارة، أن "أي قرار سيتم اتخاذه لن يكون الا من خلال التنسيق مع السلطات الصحية في البلاد، وبتوافق من اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة".ولفتت وزارة التربية إلى أن "نظام المجموعتين القائم بالوقت الحالي هو المعتمد ولا تغيير عليه حتى الآن".وشددت الوزارة على حرصها على سلامة الطلاب والطالبات مع ضمان مستوى تعليمي متميز يحقق الأهداف المرجوة.وحثت الوزارة الطلاب على التركيز في الاختبارات التي تجري حاليًا وبذل الجهد لتحقيق النجاح وحصد أعلى الدرجات.
https://arabic.sputniknews.com/20210919/انطلاق-العام-الدراسي-في-الكويت-وسط-إجراءات-احترازية-مشددة-1050192084.html
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أخبار الكويت

الكويت... حقيقة عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني

15:45 GMT 31.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
 صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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كشفت وزارة التربية الكويتية، اليوم الجمعة، حقيقة عودة نظام الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه لم يصدر أي قرار يتعلق بعودة نظام الدراسة عن بعد بالفصل الدراسي الثاني، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2021
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وأشارت وزارة التربية إلى أن ما أثير وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح.
وأضافت الوزارة، أن "أي قرار سيتم اتخاذه لن يكون الا من خلال التنسيق مع السلطات الصحية في البلاد، وبتوافق من اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والصحة".
ولفتت وزارة التربية إلى أن "نظام المجموعتين القائم بالوقت الحالي هو المعتمد ولا تغيير عليه حتى الآن".
وشددت الوزارة على حرصها على سلامة الطلاب والطالبات مع ضمان مستوى تعليمي متميز يحقق الأهداف المرجوة.
وحثت الوزارة الطلاب على التركيز في الاختبارات التي تجري حاليًا وبذل الجهد لتحقيق النجاح وحصد أعلى الدرجات.
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