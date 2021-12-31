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جنوب أفريقيا ترفع حظر التجول الليلي في العام الجديد
جنوب أفريقيا ترفع حظر التجول الليلي في العام الجديد
احتفل مواطنو جنوب أفريقيا بقرار الحكومة تجميد قرار حظر التجول في منتصف الليل بعد قرابة عامين من قيود "كوفيد-19" لما يمثله القرار من تحلحل للشركات والمواطنين مع... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T17:24+0000
2021-12-31T17:24+0000
عيد رأس السنة
فيروس كورونا
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وصرح مايكل متشندي الذي يعمل مديرا في مطعم ومقهى هارد روك كافيه في كيب تاون أن "العامين الماضيين كانا صعبين علينا، إذا نظرت إلى جيراننا ستجد أنهم أغلقوا أبواب متاجرهم، إلى هذا الحد كان الأمر سيئا" حسبما ذكرت رويترز اليوم الجمعة.وأصبحت جنوب أفريقيا أمس الخميس أول دولة تقول إنها تجاوزت ذروة الموجة الرابعة من إصابات فيروس كورونا، والتي تسببت فيها السلالة أوميكرون شديدة العدوى.وبينت الحكومة أنها "أجرت التغييرات في قيود الإغلاق العام على أساس الخط البياني للجائحة ومستويات التطعيمات والطاقة العلاجية المتوافرة في القطاع الصحي".وأوضحت السلطات أن السكان يجب أن يستمروا في تلقي اللقاحات والعمل بالقواعد الصحية مثل وضع الكمامات في الأماكن العامة".ونوه الرئيس سيريل رامابوسا خلال رسالته في العام الجديد إلى الشعب اليوم الجمعة "لا بد أن نتأكد من أن أفعالنا وسلوكنا وقراراتنا خلال موسم الاحتفالات وما بعده لن تؤدي إلى مزيد من الإصابات ومزيد من الأشخاص الذي ينتهي بهم المطاف إلى المستشفى ومزيد من الوفيات".وقالت جويندولين لو (41 عاما) لرويترز "أنا سعيدة ومسرورة برفع حظر التجول، لكنني أيضا متوترة قليلا لأنني آمل ألا يسيء أحد استخدام ذلك".
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عيد رأس السنة, فيروس كورونا

جنوب أفريقيا ترفع حظر التجول الليلي في العام الجديد

17:24 GMT 31.12.2021
© flickr.com / Jason Perelsonعلم جنوب أفريقيا
علم جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© flickr.com / Jason Perelson
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احتفل مواطنو جنوب أفريقيا بقرار الحكومة تجميد قرار حظر التجول في منتصف الليل بعد قرابة عامين من قيود "كوفيد-19" لما يمثله القرار من تحلحل للشركات والمواطنين مع بداية العام الجديد.
وصرح مايكل متشندي الذي يعمل مديرا في مطعم ومقهى هارد روك كافيه في كيب تاون أن "العامين الماضيين كانا صعبين علينا، إذا نظرت إلى جيراننا ستجد أنهم أغلقوا أبواب متاجرهم، إلى هذا الحد كان الأمر سيئا" حسبما ذكرت رويترز اليوم الجمعة.
وأصبحت جنوب أفريقيا أمس الخميس أول دولة تقول إنها تجاوزت ذروة الموجة الرابعة من إصابات فيروس كورونا، والتي تسببت فيها السلالة أوميكرون شديدة العدوى.
وبينت الحكومة أنها "أجرت التغييرات في قيود الإغلاق العام على أساس الخط البياني للجائحة ومستويات التطعيمات والطاقة العلاجية المتوافرة في القطاع الصحي".

وأوضحت السلطات أن السكان يجب أن يستمروا في تلقي اللقاحات والعمل بالقواعد الصحية مثل وضع الكمامات في الأماكن العامة".

ونوه الرئيس سيريل رامابوسا خلال رسالته في العام الجديد إلى الشعب اليوم الجمعة "لا بد أن نتأكد من أن أفعالنا وسلوكنا وقراراتنا خلال موسم الاحتفالات وما بعده لن تؤدي إلى مزيد من الإصابات ومزيد من الأشخاص الذي ينتهي بهم المطاف إلى المستشفى ومزيد من الوفيات".

وقالت جويندولين لو (41 عاما) لرويترز "أنا سعيدة ومسرورة برفع حظر التجول، لكنني أيضا متوترة قليلا لأنني آمل ألا يسيء أحد استخدام ذلك".
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