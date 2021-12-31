رئيس الحكومة الجزائرية: أوضاعنا الاقتصادية استثناء في المنطقة

وحسب تصريحات نقلها موقع النهار الجزائري، كشف عبد الرحمن الذي يتولى أيضا وزارة المالية، أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني الجزائري بلغت 4.1%.ودلل على أن أوضاع الجزائر الاقتصادية في تعاف مستمر، بأن بلاده "تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، وهو ما سمح لها بتخفيض إيراداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود".تصريحات عبد الرحمن جاءت خلال مؤتمر صحفي له أثناء إشرافه على الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.كما أوضح أنها "ستسمح بإسداء أكثر شفافية ومراقبة وبمعالجة جيدة لتسيير النفقات العمومية من قبل مختلف الجهات المعنية، ومكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير وتحقيق اقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات العمومية. كما ستوّلد تنافسية أكبر ومعرفة أحسن للسوق بالنسبة لكل المؤسسات".
ودلل على أن أوضاع الجزائر الاقتصادية في تعاف مستمر، بأن بلاده "تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، وهو ما سمح لها بتخفيض إيراداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود".
تصريحات عبد الرحمن جاءت خلال مؤتمر صحفي له أثناء إشرافه على الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
وأوضح الوزير الأول الجزائري أن تلك البوابة "من شأنها ضمان احترام أكبر لمبادئ حرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات".
كما أوضح أنها "ستسمح بإسداء أكثر شفافية ومراقبة وبمعالجة جيدة لتسيير النفقات العمومية من قبل مختلف الجهات المعنية، ومكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير وتحقيق اقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات العمومية. كما ستوّلد تنافسية أكبر ومعرفة أحسن للسوق بالنسبة لكل المؤسسات".