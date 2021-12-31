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رئيس الحكومة الجزائرية: أوضاعنا الاقتصادية استثناء في المنطقة
رئيس الحكومة الجزائرية: أوضاعنا الاقتصادية استثناء في المنطقة
أكد الوزير الأول الجزائري، أيمن عبد الرحمن، أن اقتصاد بلاده يعتبر استثناء في المنطقة، إذا ما تمت مقارنته بدول أخرى. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T07:37+0000
2021-12-31T07:37+0000
الاقتصاد
الجزائر
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وحسب تصريحات نقلها موقع النهار الجزائري، كشف عبد الرحمن الذي يتولى أيضا وزارة المالية، أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني الجزائري بلغت 4.1%.ودلل على أن أوضاع الجزائر الاقتصادية في تعاف مستمر، بأن بلاده "تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، وهو ما سمح لها بتخفيض إيراداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود".تصريحات عبد الرحمن جاءت خلال مؤتمر صحفي له أثناء إشرافه على الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.كما أوضح أنها "ستسمح بإسداء أكثر شفافية ومراقبة وبمعالجة جيدة لتسيير النفقات العمومية من قبل مختلف الجهات المعنية، ومكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير وتحقيق اقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات العمومية. كما ستوّلد تنافسية أكبر ومعرفة أحسن للسوق بالنسبة لكل المؤسسات".
https://arabic.sputniknews.com/20211123/صندوق-النقد-اقتصاد-الجزائر-يتعافى-بشكل-تدريجي-1050779376.html
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الاقتصاد, الجزائر

رئيس الحكومة الجزائرية: أوضاعنا الاقتصادية استثناء في المنطقة

07:37 GMT 31.12.2021
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الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
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أكد الوزير الأول الجزائري، أيمن عبد الرحمن، أن اقتصاد بلاده يعتبر استثناء في المنطقة، إذا ما تمت مقارنته بدول أخرى.
وحسب تصريحات نقلها موقع النهار الجزائري، كشف عبد الرحمن الذي يتولى أيضا وزارة المالية، أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني الجزائري بلغت 4.1%.
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
صندوق النقد: اقتصاد الجزائر يتعافى بشكل تدريجي
23 نوفمبر, 02:02 GMT
ودلل على أن أوضاع الجزائر الاقتصادية في تعاف مستمر، بأن بلاده "تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، وهو ما سمح لها بتخفيض إيراداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود".
تصريحات عبد الرحمن جاءت خلال مؤتمر صحفي له أثناء إشرافه على الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.

وأوضح الوزير الأول الجزائري أن تلك البوابة "من شأنها ضمان احترام أكبر لمبادئ حرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات".

كما أوضح أنها "ستسمح بإسداء أكثر شفافية ومراقبة وبمعالجة جيدة لتسيير النفقات العمومية من قبل مختلف الجهات المعنية، ومكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير وتحقيق اقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات العمومية. كما ستوّلد تنافسية أكبر ومعرفة أحسن للسوق بالنسبة لكل المؤسسات".
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