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https://arabic.sputniknews.com/20211231/طبيبة-تحذر-من-خطر-الإصابة-بسرطان-للأشخاص-المتعافين-من-كورونا-1054787030.html
طبيبة تحذر من خطر الإصابة بسرطان للأشخاص المتعافين من كورونا
طبيبة تحذر من خطر الإصابة بسرطان للأشخاص المتعافين من كورونا
أكدت نائبة رئيس لجنة مجلس الدوما لحماية الصحة، الطبية تاتيانا سولوماتينا، أنه يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد -19 أن يصابوا بسرطان الرئة والجهاز الهضمي. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:32+0000
2021-12-31T09:32+0000
2021-12-31T09:32+0000
روسيا
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وأضافت: "هناك بالفعل تطورات معينة عند الأشخاص الذين أصيبوا لكوفيد -19 مع تلف أنسجة الرئة، وبعد فترة زمنية معينة، بدأ اكتشاف أمراض التهابية مرتبطة بأورام أنسجة الرئة، والجهاز الهضمي كثيرًا".في وقت سابق، قال الطبيب ألكسندر سيرياكوف إن 18% من حالات الإصابة بمرض كوفيد -19 والسرطان تؤدي إلى وفاة المريض.ولفت الانتباه إلى حقيقة أنه إذا تسببت سلالة الفيروس التاجي الجديدة من أوميكرون في اندلاع جديد لكوفيد، فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر إضافية للأشخاص المصابين بالسرطان.
https://arabic.sputniknews.com/20211004/دراسة-انخفاض-تشخيص-سرطان-القولون-بنسبة-40--خلال-فترة-كورونا-1050339123.html
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روسيا
طبيبة تحذر من خطر الإصابة بسرطان للأشخاص المتعافين من كورونا
أكدت نائبة رئيس لجنة مجلس الدوما لحماية الصحة، الطبية تاتيانا سولوماتينا، أنه يمكن للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد -19 أن يصابوا بسرطان الرئة والجهاز الهضمي.
وأضافت: "هناك بالفعل تطورات معينة عند الأشخاص الذين أصيبوا لكوفيد -19 مع تلف أنسجة الرئة، وبعد فترة زمنية معينة، بدأ اكتشاف أمراض التهابية مرتبطة بأورام أنسجة الرئة، والجهاز الهضمي كثيرًا".
بدوره، أشار اختصاصي المناعة، الطبيب نيكولاي كريوتشكوف، إلى أن هذه الظاهرة نادراً ما تظهر في الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد -19، حسب ما
ذكر موقع "iz"
.
في وقت سابق، قال الطبيب ألكسندر سيرياكوف إن 18% من حالات الإصابة بمرض كوفيد -19 والسرطان تؤدي إلى وفاة المريض.
ولفت الانتباه إلى حقيقة أنه إذا تسببت سلالة الفيروس التاجي الجديدة من أوميكرون في اندلاع جديد لكوفيد، فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر إضافية للأشخاص المصابين بالسرطان.