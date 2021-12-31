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قبل أيام من بلوغ عامها الـ 100.. وفاة الممثلة الشهيرة بيتي وايت
قبل أيام من بلوغ عامها الـ 100.. وفاة الممثلة الشهيرة بيتي وايت
توفيت، اليوم الجمعة، الممثلة الكوميدية الأسطورية بيتي وايت عن عمر ناهز 99 عاما، قبل أيام من احتفالها بعيد ميلادها المائة، وبعد مسيرة استمرت ثمانية عقود في... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T20:18+0000
2021-12-31T20:18+0000
هوليوود
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وأكدت السلطات الأمريكية أن بيتي وايت توفيت في منزلها بمدينة لوس أنجلوس صباح الجمعة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".وقال مدير أعمالها وصديقها المقرب جيف ويتجاس في بيان: "على الرغم من أن بيتي كانت على وشك أن تبلغ 100 عام، إلا أنني اعتقدت أنها ستعيش إلى الأبد سأفتقدها بشدة".وأضاف ويتجاس: "لا أعتقد أن بيتي كانت تخشى الموت أبدا لأنها أرادت دائما أن تكون مع زوجها المحبوب ألين لودن. لقد اعتقدت أنها ستكون معه مرة أخرى".وكان من المقرر أن تحتفل نجمة Golden Girls - التي ولدت عام 1922 - بعيد ميلادها المائة في 17 يناير/كانون الثاني المقبل.والممثلة والمخرجة الأمريكية بيتي وايت دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال حصولها على لقب "صاحبة أطول مسيرة مهنية على التلفزيون" بعد أن بدأت العمل في التلفزيون عام 1939.وقدمت بيتي وايت أدوارا لا تنسى من بينها مسلسل "The Golden Girls" الذي بدأ عرضه عام 1985 واستمر لـ 7 مواسم متتالية.حصلت بيتي على ثماني جوائز إيمي (21 ترشيحا) وثلاث جوائز نقابة ممثلي الشاشة وجائزة عام 1985 في قاعة مشاهير التلفزيون.شاركت في عدد من الأفلام بينها "Hard Rain" و"Dennis the Menace Strike Again" و "Bringing Down the House" الذي عرض لأول مرة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.وقد نسبت الفضل إلى "الفودكا والبطاطا المقلية والهوت دوج" لطول عمرها وقالت إن "إدمانها المهووس على حل الكلمات المتقاطعة" أبقى عقلها حادا.
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هوليوود, موسوعة غينيس, أخبار العالم الآن

قبل أيام من بلوغ عامها الـ 100.. وفاة الممثلة الشهيرة بيتي وايت

20:18 GMT 31.12.2021
CC0 / Pixabay / شعار "هوليوود" في في لوس أنجلوس الأمريكية
شعار هوليوود في في لوس أنجلوس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
CC0 / Pixabay /
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توفيت، اليوم الجمعة، الممثلة الكوميدية الأسطورية بيتي وايت عن عمر ناهز 99 عاما، قبل أيام من احتفالها بعيد ميلادها المائة، وبعد مسيرة استمرت ثمانية عقود في هوليوود.
وأكدت السلطات الأمريكية أن بيتي وايت توفيت في منزلها بمدينة لوس أنجلوس صباح الجمعة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وقال مدير أعمالها وصديقها المقرب جيف ويتجاس في بيان: "على الرغم من أن بيتي كانت على وشك أن تبلغ 100 عام، إلا أنني اعتقدت أنها ستعيش إلى الأبد سأفتقدها بشدة".
وأضاف ويتجاس: "لا أعتقد أن بيتي كانت تخشى الموت أبدا لأنها أرادت دائما أن تكون مع زوجها المحبوب ألين لودن. لقد اعتقدت أنها ستكون معه مرة أخرى".
وكان من المقرر أن تحتفل نجمة Golden Girls - التي ولدت عام 1922 - بعيد ميلادها المائة في 17 يناير/كانون الثاني المقبل.
والممثلة والمخرجة الأمريكية بيتي وايت دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال حصولها على لقب "صاحبة أطول مسيرة مهنية على التلفزيون" بعد أن بدأت العمل في التلفزيون عام 1939.
وقدمت بيتي وايت أدوارا لا تنسى من بينها مسلسل "The Golden Girls" الذي بدأ عرضه عام 1985 واستمر لـ 7 مواسم متتالية.
حصلت بيتي على ثماني جوائز إيمي (21 ترشيحا) وثلاث جوائز نقابة ممثلي الشاشة وجائزة عام 1985 في قاعة مشاهير التلفزيون.
شاركت في عدد من الأفلام بينها "Hard Rain" و"Dennis the Menace Strike Again" و "Bringing Down the House" الذي عرض لأول مرة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.
وقد نسبت الفضل إلى "الفودكا والبطاطا المقلية والهوت دوج" لطول عمرها وقالت إن "إدمانها المهووس على حل الكلمات المتقاطعة" أبقى عقلها حادا.
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