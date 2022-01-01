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https://arabic.sputniknews.com/20220101/أسلحة-ومساعدات-مالية-أوراق-سرية-تكشف-تفاصيل-مذهلة-لأول-مرة-من-عهد-القذافي-1054823108.html
أسلحة ومساعدات مالية... أوراق سرية تكشف تفاصيل مذهلة لأول مرة من عهد القذافي
أسلحة ومساعدات مالية... أوراق سرية تكشف تفاصيل مذهلة لأول مرة من عهد القذافي
أظهرت أوراق أتيحت لأول مرة للتدقيق العام في الأرشيف الوطني الأيرلندي، طبيعة الدعم الذي تلقاه الجيش الأيرلندي من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T14:06+0000
2022-01-01T14:06+0000
معمر القذافي
أخبار ليبيا اليوم
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التفاصيل التي كشف بعضا منها موقع أيريش سنترال، تؤكد تلقي الجيش الجمهوري الأيرلندي دعما يزيد عن 40 مليون يورو، من ليبيا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.وتضمن الدعم أسلحة منها أكثر من 1.5 مليون طلقة مختلفة النوع، و560 بندقية كلاشينكوف، ومدافع رشاشة ثقيلة، وصواريخ سام -7، وقاذفات آر بي جي، وأكثر من 100 لغم مضاد للدبابات، ومتفجرات سيمتكس البلاستيكية القاتلة تشيكية الصنع.وذكر الموقع أن هذه التفاصيل وردت في ملف تم تقديمه إلى وزارة العدل في 12 يونيو/ حزيران عام 1992.وفي هذا الاجتماع وصف هوغي القذافي بأنه مجنون، قائلا: "المشكلة أن القذافي مجنون"، تعليقا على اتهام ليبيا في حادث طائرة لوكيربي.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/تفاصيل-تكشف-لأول-مرة-ماذا-فعل-معمر-القذافي-وعلي-عبد-الله-صالح-للدفاع-عن-صدام-حسين-1054753570.html
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معمر القذافي, أخبار ليبيا اليوم

أسلحة ومساعدات مالية... أوراق سرية تكشف تفاصيل مذهلة لأول مرة من عهد القذافي

14:06 GMT 01.01.2022
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معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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أظهرت أوراق أتيحت لأول مرة للتدقيق العام في الأرشيف الوطني الأيرلندي، طبيعة الدعم الذي تلقاه الجيش الأيرلندي من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
التفاصيل التي كشف بعضا منها موقع أيريش سنترال، تؤكد تلقي الجيش الجمهوري الأيرلندي دعما يزيد عن 40 مليون يورو، من ليبيا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.
الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي يستند على أكتاف الرئيس المصري حسني مبارك ثم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح خلال جلسة تصويرية في سرت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
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30 ديسمبر 2021, 07:05 GMT
وتضمن الدعم أسلحة منها أكثر من 1.5 مليون طلقة مختلفة النوع، و560 بندقية كلاشينكوف، ومدافع رشاشة ثقيلة، وصواريخ سام -7، وقاذفات آر بي جي، وأكثر من 100 لغم مضاد للدبابات، ومتفجرات سيمتكس البلاستيكية القاتلة تشيكية الصنع.
وذكر الموقع أن هذه التفاصيل وردت في ملف تم تقديمه إلى وزارة العدل في 12 يونيو/ حزيران عام 1992.

وأظهرت الأوراق كذلك تفاصيل اجتماع دار بين رئيس الوزراء البريطاني وقتها جون ميجور، وتاويستش تشارلز هوغي في ديسمبر من عام 1991.

وفي هذا الاجتماع وصف هوغي القذافي بأنه مجنون، قائلا: "المشكلة أن القذافي مجنون"، تعليقا على اتهام ليبيا في حادث طائرة لوكيربي.
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