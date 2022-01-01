أسلحة ومساعدات مالية... أوراق سرية تكشف تفاصيل مذهلة لأول مرة من عهد القذافي

التفاصيل التي كشف بعضا منها موقع أيريش سنترال، تؤكد تلقي الجيش الجمهوري الأيرلندي دعما يزيد عن 40 مليون يورو، من ليبيا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.وتضمن الدعم أسلحة منها أكثر من 1.5 مليون طلقة مختلفة النوع، و560 بندقية كلاشينكوف، ومدافع رشاشة ثقيلة، وصواريخ سام -7، وقاذفات آر بي جي، وأكثر من 100 لغم مضاد للدبابات، ومتفجرات سيمتكس البلاستيكية القاتلة تشيكية الصنع.وذكر الموقع أن هذه التفاصيل وردت في ملف تم تقديمه إلى وزارة العدل في 12 يونيو/ حزيران عام 1992.وفي هذا الاجتماع وصف هوغي القذافي بأنه مجنون، قائلا: "المشكلة أن القذافي مجنون"، تعليقا على اتهام ليبيا في حادث طائرة لوكيربي.
وتضمن الدعم أسلحة منها أكثر من 1.5 مليون طلقة مختلفة النوع، و560 بندقية كلاشينكوف، ومدافع رشاشة ثقيلة، وصواريخ سام -7، وقاذفات آر بي جي، وأكثر من 100 لغم مضاد للدبابات، ومتفجرات سيمتكس البلاستيكية القاتلة تشيكية الصنع.
وذكر الموقع أن هذه التفاصيل وردت في ملف تم تقديمه إلى وزارة العدل في 12 يونيو/ حزيران عام 1992.
وأظهرت الأوراق كذلك تفاصيل اجتماع دار بين رئيس الوزراء البريطاني وقتها جون ميجور، وتاويستش تشارلز هوغي في ديسمبر من عام 1991.
وفي هذا الاجتماع وصف هوغي القذافي بأنه مجنون، قائلا: "المشكلة أن القذافي مجنون"، تعليقا على اتهام ليبيا في حادث طائرة لوكيربي.