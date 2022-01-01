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https://arabic.sputniknews.com/20220101/أي-عملة-يمكن-أن-تنهار-بعد-الليرة-التركية؟-1054814122.html
أي عملة يمكن أن تنهار بعد الليرة التركية؟
أي عملة يمكن أن تنهار بعد الليرة التركية؟
سقوط الليرة التركية يجعل المرء يتساءل عن العملة التالية التي يمكن أن تنهار في الأيام المقبلة. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T09:30+0000
2022-01-01T09:30+0000
2022-01-01T09:30+0000
اقتصاد
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تحدث مدير الشبكة الإقليمية للعمل مع العملاء الأثرياء "BCS World of Investments" غريغوري سوسنوفسكي، في مقابلة مع وكالة "برايم"، عن الدول التي لديها فرصة لمواجهة انخفاض قيمة العملة.وقال: "إذا حددنا البلدان ذات الاقتصادات النامية، والتي يرتبط مدخولها بتصدير المواد الخام وموارد الطاقة، فيمكننا تحديد أوزبكستان والبرازيل والأرجنتين".ويوضح أن الوضع الاقتصادي المختلف في أوزبكستان والبرازيل يؤدي أحيانًا إلى النتائج ذاتها من حيث سعر صرف العملة الوطنية. وفي الوقت نفسه، أوزبكستان تبدو أفضل.وأضاف: "إذا تحدثنا عن الأرجنتين، فإن الأزمة لم تترك هذا البلد منذ عقود. وبلغ السعر الرئيسي مستوى قياسيًا عند 38%، رغم أنه وصل في بعض الأحيان إلى 60%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
أي عملة يمكن أن تنهار بعد الليرة التركية؟
سقوط الليرة التركية يجعل المرء يتساءل عن العملة التالية التي يمكن أن تنهار في الأيام المقبلة.
تحدث مدير الشبكة الإقليمية للعمل مع العملاء الأثرياء "BCS World of Investments" غريغوري سوسنوفسكي، في مقابلة مع وكالة "برايم"، عن
الدول التي لديها فرصة لمواجهة انخفاض قيمة العملة
.
وقال: "إذا حددنا البلدان ذات الاقتصادات النامية، والتي يرتبط مدخولها بتصدير المواد الخام وموارد الطاقة، فيمكننا تحديد أوزبكستان والبرازيل والأرجنتين".
ويوضح أن الوضع الاقتصادي المختلف في أوزبكستان والبرازيل يؤدي أحيانًا إلى النتائج ذاتها من حيث سعر صرف العملة الوطنية. وفي الوقت نفسه، أوزبكستان تبدو أفضل.
وأضاف: "إذا تحدثنا عن الأرجنتين، فإن الأزمة لم تترك هذا البلد منذ عقود. وبلغ السعر الرئيسي مستوى قياسيًا عند 38%، رغم أنه وصل في بعض الأحيان إلى 60%.