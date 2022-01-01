الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخين أطلقا من غزة وسقطا في البحر

وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن صاورخين تم إطلاقهما من قطاع غزة سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.وقال: "في وقت سابق هذا الصباح، تم رصد إطلاق صاروخيْن من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى".يشار إلى أن مدنيا إسرائيليا أصيب الأربعاء الماضي بجروح طفيفة، برصاص قيل إنه صادر من قناص يعمل على السياج الحدودي مع قطاع غزة.وبعدها رد الجيش الإسرائيلي عن طريق قصف عدة مواقع لحركة "حماس" في القطاع.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر.
وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن صاورخين تم إطلاقهما من قطاع غزة سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.
#عاجل في وقت سابق هذا الصباح تم رصد اطلاق صاروخيْن من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى. وفقًا للسياسية المتبعة لم يتم تفعيل انذارات أو أعمال اعتراض pic.twitter.com/1BI7Rg87pv