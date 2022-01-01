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الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخين أطلقا من غزة وسقطا في البحر
الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخين أطلقا من غزة وسقطا في البحر
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T06:45+0000
2022-01-01T06:55+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن صاورخين تم إطلاقهما من قطاع غزة سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.وقال: "في وقت سابق هذا الصباح، تم رصد إطلاق صاروخيْن من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى".يشار إلى أن مدنيا إسرائيليا أصيب الأربعاء الماضي بجروح طفيفة، برصاص قيل إنه صادر من قناص يعمل على السياج الحدودي مع قطاع غزة.وبعدها رد الجيش الإسرائيلي عن طريق قصف عدة مواقع لحركة "حماس" في القطاع.
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخين أطلقا من غزة وسقطا في البحر

06:45 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 06:55 GMT 01.01.2022)
© Photo / avichay adraeeأفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Photo / avichay adraee
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من غزة، لكنهما سقطا في البحر.
وحسب ما كتبه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن صاورخين تم إطلاقهما من قطاع غزة سقطا في البحر أمام سواحل تل أبيب.
وقال: "في وقت سابق هذا الصباح، تم رصد إطلاق صاروخيْن من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى".
وأوضح أدرعي أن صافرات الإنذار لم تعمل، ولا تحركت منظومة اعتراض الصواريخ طبقا لما قال إنها "السياسية المتبعة".
يشار إلى أن مدنيا إسرائيليا أصيب الأربعاء الماضي بجروح طفيفة، برصاص قيل إنه صادر من قناص يعمل على السياج الحدودي مع قطاع غزة.
وبعدها رد الجيش الإسرائيلي عن طريق قصف عدة مواقع لحركة "حماس" في القطاع.
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