https://arabic.sputniknews.com/20220101/الحرس-الثوري-انتقامنا-لدماء-سليماني-سيكون-بطرد-أمريكا-من-المنطقة-1054830140.html

الحرس الثوري: انتقامنا لدماء سليماني سيكون بطرد أمريكا من المنطقة

الحرس الثوري: انتقامنا لدماء سليماني سيكون بطرد أمريكا من المنطقة

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شریف، اليوم السبت، إن أعداء بلاده تلقوا الرسالة التي وجّهتها إيران من خلال مناورات الرسول الأعظم بشكل جيد. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T16:49+0000

2022-01-01T16:49+0000

2022-01-01T16:49+0000

قاسم سليماني

الحرس الثوري

عالم

إيران

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم السبت، عن المتحدث باسم الحرس الثوري أن مناورة "الرسول الأعظم" استمرت 15 يوما، وتلقى أعداء إيران بمن فيهم إسرائيل رسالة هذه المناورات بشكل جيد، حيث يفهم "أعداء البلاد أن الرد سيكون حاسما في حال أي تهديد".وأشار العميد رمضان شریف إلى أن أهم انتقام لدماء الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الراحل، هو طرد الولايات المتحدة من المنطقة، مضيفا أن إنجازات سليماني في المنطقة محفوظة جيدا، والهدف الأهم هو إخراج أمريكا من المنطقة.يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير/كانون الثاني 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/إعلام-ترامب-استاء-من-نتنياهو-لاعتقاده-أنه-استخدمه-لاغتيال-قاسم-سليماني--1054240648.html

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قاسم سليماني, الحرس الثوري, عالم, إيران