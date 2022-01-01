الفياض: السيستاني حمى العراق من المخاطر

ونوه الفياض إلى أن "مواقف السيد السيستاني حمت العراق من المخاطر" حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم السبت.وبين الفياض خلال كلمته في المسيرة الشعبية التي خرجت اليوم وسط بغداد لإحياء "الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر" إلى أن "انسحاب القوات الأجنبية ليس موقفاً عاطفياً، وإنما هو لحماية العراق وسيادته، وأي وجود أجنبي على أرض العراق لن يكون عاملاً نافعاً لهذا الشعب"، كما دعا "الحكومة لتنفيذ واجبها بخلو العراق من القوات الأجنبية".وأردف الفياض: "السيادة والكرامة حق أصيل للشعب العراقي الذي يمتلك كل مقومات السيادة والعزيمة لبناء مستقبل العراق، لذا على جميع الشعب العراقي وقواه السياسية أن تقوم بواجبها في حفظ الأمانة واستكمال مشروع البناء والخروج من أي انسداد سياسي بالاعتماد على الله وقدرات شعبنا".وخرجت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، مسيرة إحياء ذكرى "استشهاد قادة النصر"، فيما ندد المشاركون بالجريمة التي طالت قادة النصر قرب مطار بغداد في كانون الثاني العام 2020.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
وبين الفياض خلال كلمته في المسيرة الشعبية التي خرجت اليوم وسط بغداد لإحياء "الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر" إلى أن "انسحاب القوات الأجنبية ليس موقفاً عاطفياً، وإنما هو لحماية العراق وسيادته، وأي وجود أجنبي على أرض العراق لن يكون عاملاً نافعاً لهذا الشعب"، كما دعا "الحكومة لتنفيذ واجبها بخلو العراق من القوات الأجنبية".
وأردف الفياض: "السيادة والكرامة حق أصيل للشعب العراقي الذي يمتلك كل مقومات السيادة والعزيمة لبناء مستقبل العراق، لذا على جميع الشعب العراقي وقواه السياسية أن تقوم بواجبها في حفظ الأمانة واستكمال مشروع البناء والخروج من أي انسداد سياسي بالاعتماد على الله وقدرات شعبنا".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.