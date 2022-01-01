https://arabic.sputniknews.com/20220101/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-يثني-على-أحد-مذيعي-الجزيرة-ويهاجم-آخر-1054810887.html

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يثني على أحد مذيعي "الجزيرة" ويهاجم آخر

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يثني على أحد مذيعي "الجزيرة" ويهاجم آخر

تفاعل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، مع اثنين من مذيعي "الجزيرة"، حيث أثنى على أحدهما وهاجم الآخر. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T07:19+0000

2022-01-01T07:19+0000

2022-01-01T07:19+0000

أفيخاي أدرعي

مذيع

الجزيرة

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ووفقا لما نشره أدرعي على "تويتر"، فقد نقل عن مذيع "الجزيرة فيصل القاسم، تغريدة كتبها عن إيران، نقل خلالها بعض صور الدمار، قائلا إنها من سوريا والعراق واليمن، معلقا عليها بقوله: "حيث وجدت إيران".أدرعي نقل تغريدة القاسم مثنيا عليها، ومعلنا اتفاقه معه، قائلا: "كلمة حق للدكتور فيصل".وبعدها بساعات نقل أدرعي تغريدة عن مذيع القناة القطرية أحمد منصور، والتي كتب فيها معلقا على صورة قتيل فلسطيني على يد قوات الأمن الإسرائيلية: "الدولة التي يتكرر فيها هذا المشهد بشكل شبه يومي يبث على الهواء وهو قتل المدنيين بدم بارد من قبل جنود الاحتلال هي فلسطين المحتلة".وتابع منصور: "والغريب أن أحدا لم يعد يستنكر هذه الجرائم وكأنها أصبحت حقا مكتسبا لجنود الاحتلال إلى متى ستظل إسرائيل وجنودها يرتكبون هذه الجرائم دون حساب؟".أدرعي رد على منصور من خلال إعادة تغرديته والتعليق عليها، قائلا: "لم يكن مدنيًا (يقصد الفلسطيني المقتول) بل مخربًا حاول طعن مدنيين وجنود وتم تحييده".وهاجم منصور مشيرا إلى انتمائه لجماعة لم يسمها، قائلا: "وأنتم تتحدثون كعادتكم بلغة التحريض والكذب مثلما تعودنا من جماعتكم... كفوا كذبًا.. (صورة السكين الذين حاول استخدامها هذا "المدني" المزعوم)".

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أفيخاي أدرعي, مذيع, الجزيرة