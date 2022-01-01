تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/المتحدث-باسم-الجيش-الإسرائيلي-يثني-على-أحد-مذيعي-الجزيرة-ويهاجم-آخر-1054810887.html
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يثني على أحد مذيعي "الجزيرة" ويهاجم آخر
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يثني على أحد مذيعي "الجزيرة" ويهاجم آخر
تفاعل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، مع اثنين من مذيعي "الجزيرة"، حيث أثنى على أحدهما وهاجم الآخر. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T07:19+0000
2022-01-01T07:19+0000
أفيخاي أدرعي
مذيع
الجزيرة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101869/71/1018697181_0:75:1071:677_1920x0_80_0_0_909d79cb51516d9ec1e6ded6727438c0.jpg
ووفقا لما نشره أدرعي على "تويتر"، فقد نقل عن مذيع "الجزيرة فيصل القاسم، تغريدة كتبها عن إيران، نقل خلالها بعض صور الدمار، قائلا إنها من سوريا والعراق واليمن، معلقا عليها بقوله: "حيث وجدت إيران".أدرعي نقل تغريدة القاسم مثنيا عليها، ومعلنا اتفاقه معه، قائلا: "كلمة حق للدكتور فيصل".وبعدها بساعات نقل أدرعي تغريدة عن مذيع القناة القطرية أحمد منصور، والتي كتب فيها معلقا على صورة قتيل فلسطيني على يد قوات الأمن الإسرائيلية: "الدولة التي يتكرر فيها هذا المشهد بشكل شبه يومي يبث على الهواء وهو قتل المدنيين بدم بارد من قبل جنود الاحتلال هي فلسطين المحتلة".وتابع منصور: "والغريب أن أحدا لم يعد يستنكر هذه الجرائم وكأنها أصبحت حقا مكتسبا لجنود الاحتلال إلى متى ستظل إسرائيل وجنودها يرتكبون هذه الجرائم دون حساب؟".أدرعي رد على منصور من خلال إعادة تغرديته والتعليق عليها، قائلا: "لم يكن مدنيًا (يقصد الفلسطيني المقتول) بل مخربًا حاول طعن مدنيين وجنود وتم تحييده".وهاجم منصور مشيرا إلى انتمائه لجماعة لم يسمها، قائلا: "وأنتم تتحدثون كعادتكم بلغة التحريض والكذب مثلما تعودنا من جماعتكم... كفوا كذبًا.. (صورة السكين الذين حاول استخدامها هذا "المدني" المزعوم)".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101869/71/1018697181_36:0:1036:750_1920x0_80_0_0_8e634215e09afc4428c769beda2bfbb8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أفيخاي أدرعي, مذيع, الجزيرة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يثني على أحد مذيعي "الجزيرة" ويهاجم آخر

07:19 GMT 01.01.2022
© YouTube.comأفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© YouTube.com
تابعنا عبر
تفاعل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، مع اثنين من مذيعي "الجزيرة"، حيث أثنى على أحدهما وهاجم الآخر.
ووفقا لما نشره أدرعي على "تويتر"، فقد نقل عن مذيع "الجزيرة فيصل القاسم، تغريدة كتبها عن إيران، نقل خلالها بعض صور الدمار، قائلا إنها من سوريا والعراق واليمن، معلقا عليها بقوله: "حيث وجدت إيران".
أدرعي نقل تغريدة القاسم مثنيا عليها، ومعلنا اتفاقه معه، قائلا: "كلمة حق للدكتور فيصل".
وبعدها بساعات نقل أدرعي تغريدة عن مذيع القناة القطرية أحمد منصور، والتي كتب فيها معلقا على صورة قتيل فلسطيني على يد قوات الأمن الإسرائيلية: "الدولة التي يتكرر فيها هذا المشهد بشكل شبه يومي يبث على الهواء وهو قتل المدنيين بدم بارد من قبل جنود الاحتلال هي فلسطين المحتلة".
وتابع منصور: "والغريب أن أحدا لم يعد يستنكر هذه الجرائم وكأنها أصبحت حقا مكتسبا لجنود الاحتلال إلى متى ستظل إسرائيل وجنودها يرتكبون هذه الجرائم دون حساب؟".
أدرعي رد على منصور من خلال إعادة تغرديته والتعليق عليها، قائلا: "لم يكن مدنيًا (يقصد الفلسطيني المقتول) بل مخربًا حاول طعن مدنيين وجنود وتم تحييده".
وهاجم منصور مشيرا إلى انتمائه لجماعة لم يسمها، قائلا: "وأنتم تتحدثون كعادتكم بلغة التحريض والكذب مثلما تعودنا من جماعتكم... كفوا كذبًا.. (صورة السكين الذين حاول استخدامها هذا "المدني" المزعوم)".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:37 GMTبريطانيا توافق على عقار فموي لعلاج كورونا فعاليته تصل إلى 89%
08:34 GMT اليابانيون يقترحون محاربة الحشرات بأسلحة الليزر
08:24 GMTزعيم كوريا الشمالية: 2022 سيكون عام "المعركة المميتة"
08:19 GMTأوكرانيا تمنع السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها الداخلية اعتبارا من اليوم
08:15 GMTتقرير يكشف إجمالي أعداد المعتقلين الفلسطينيين من قبل إسرائيل في 2021
07:57 GMTالتحالف العربي ينشر صورا يتهم فيها "أنصار الله" بإنشاء معسكر يستخدم المدنيين كدروع بشرية
07:31 GMTحفرة عملاقة تبتلع منازل في ولاية فلوريدا الأمريكية... فيديو
07:19 GMTالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يثني على أحد مذيعي "الجزيرة" ويهاجم آخر
07:14 GMTصحيفة: الولايات المتحدة كانت تستعد لبدء حرب نووية في الأول من يناير
07:09 GMTنيللي كريم: اكتشفت من أفلام المهرجانات أن العالم كله يبحث عن شيء واحد
07:02 GMTالدفاع الروسية تكشف عدد سفن القوات البحرية في المحيطات
06:53 GMTإصابة شخصين جراء إطلاق نار في ولاية مينيسوتا الأمريكية
06:45 GMTالجيش الإسرائيلي: رصد صاروخين أطلقا من غزة وسقطا في البحر
06:21 GMTوزارة التربية الكويتية تنفي عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الثاني
05:38 GMTخبيرة تحذر من عادة خطيرة في شرب القهوة
05:14 GMTكويكبان يحتمل أن يكونا خطرين يتجهان إلى الأرض
04:49 GMTمشروب ساخن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 65% ويخفض الكوليسترول
04:48 GMTالصين تدعو نيكاراغوا للانضمام إلى مبادرة "حزام واحد وطريق واحد"
03:15 GMTمصرع 12 شخصا جراء تدافع في أحد المزارات بالهند
03:14 GMTالسعودية تسمح للمواطنين الروس المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" بدخول المملكة