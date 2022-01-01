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بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أول أيام السنة
بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أول أيام السنة
سجلت بريطانيا، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أول أيام السنة الجديدة، بحسب ما أفادت به مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية "ميت أوفيس". 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T20:43+0000
2022-01-01T20:43+0000
بريطانيا
أخبار الأرصاد الجوية
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وأشارت مصلحة الأرصاد، عبر حسابها على "تويتر" إلى أن درجة الحرارة في سانت جيمس بارك في العاصمة لندن وصلت إلى 16,2 مئوية.وسجل الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة يوم رأس السنة عام 1916 حين بلغت 15,6 مئوية في كورنوول، بحسب "أ ف ب".وأرجعت مصلحة الأرصاد تسجيل هذه الحرارة القياسية إلى "رياح شبه استوائية دافئة من جزر الأزور".من جانبه قال مايك كندون من مركز المعلومات المناخية الوطنية في هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، في بيان إن "المملكة المتحدة شهدت هذا العام مستويات من الحر والجفاف أعلى بقليل من المعدل إجمالا، مع اختلافات في مختلف أنحاء البلاد، خصوصا على صعيد كمية التساقطات".
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بريطانيا, أخبار الأرصاد الجوية

بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أول أيام السنة

20:43 GMT 01.01.2022
© REUTERS / Henry Nichollsشجرة عيد الميلاد مصنوعة من مواد نفايات شوهدت على الشرفة في مانشن هاوس في لندن، بريطانيا، 1 ديسمبر 2021.
شجرة عيد الميلاد مصنوعة من مواد نفايات شوهدت على الشرفة في مانشن هاوس في لندن، بريطانيا، 1 ديسمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
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سجلت بريطانيا، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أول أيام السنة الجديدة، بحسب ما أفادت به مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية "ميت أوفيس".
وأشارت مصلحة الأرصاد، عبر حسابها على "تويتر" إلى أن درجة الحرارة في سانت جيمس بارك في العاصمة لندن وصلت إلى 16,2 مئوية.
وسجل الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة يوم رأس السنة عام 1916 حين بلغت 15,6 مئوية في كورنوول، بحسب "أ ف ب".
وأرجعت مصلحة الأرصاد تسجيل هذه الحرارة القياسية إلى "رياح شبه استوائية دافئة من جزر الأزور".
ولفتت المصلحة إلى أن "الوضع لن يستمر على هذا النحو، مع وصول رياح باردة من القطب الشمالي خلال الأسبوع، متسببة بصقيع ليلا وبثلوج في بعض المناطق بحلول الثلاثاء".
من جانبه قال مايك كندون من مركز المعلومات المناخية الوطنية في هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، في بيان إن "المملكة المتحدة شهدت هذا العام مستويات من الحر والجفاف أعلى بقليل من المعدل إجمالا، مع اختلافات في مختلف أنحاء البلاد، خصوصا على صعيد كمية التساقطات".
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