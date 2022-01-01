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https://arabic.sputniknews.com/20220101/بعد-عامين-من-جائحة-كورونا-كيف-يواجه-العالم-متحورات-الفيروس؟-1054817584.html
بعد عامين من جائحة كورونا... كيف يواجه العالم متحورات الفيروس؟
بعد عامين من جائحة كورونا... كيف يواجه العالم متحورات الفيروس؟
عامان على ظهور جائحة "كورونا"، وعامان على تغيــر صورة العالم كليــا عما كانت عليه قبل 2019، وتساؤلات كثيرة طرحت حول طبيعة هذا الفيروس التاجي الذي باغت العالم... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-01T11:43+0000
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بعد عامين من جائحة كورونا... كيف يواجه العالم متحورات الفيروس؟
بعد عامين من جائحة كورونا... كيف يواجه العالم متحورات الفيروس؟
والسؤال الأهم الآن وبعد مرور عامين، هل ستحمــــل سنة 2022 أمـــلا جديدا ولقاحا آمنا قد ينهي الجائحة ويعيدنا إلى الحياة كما كانت سابقا؟جهود دولية متسارعة لم تتوقف يوما واحدا من أجل تطوير لقاح مضاد لهذا الفيروس ومتحوراته، خوفا من تكرار مشهد 2020، فمع دخول موسم الأعياد حول العالم، ومع تسلل وانتشار متحور "أوميكرون" في مختلف البلدان، ازدادت الحاجة للتدابير الوقائية كالإغلاق وإلغاء الرحلات بين الدول.من جهتها، منظمة الصحة العالمية كرّرت توصياتها بالحرص على اتباع عوامل الوقاية من "كورونا" ومتحوراته، مؤكدة أن إنهاء الجائحة يتطلب تطعيم 70% من سكان العالم، مع وضع حد لـ "قومية اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل للجميع".التفاصيل في الملف الصوتي...
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راديو, صدى الحياة, аудио

بعد عامين من جائحة كورونا... كيف يواجه العالم متحورات الفيروس؟

11:43 GMT 01.01.2022
بعد عامين من جائحة كورونا... كيف يواجه العالم متحورات الفيروس؟
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
عامان على ظهور جائحة "كورونا"، وعامان على تغيــر صورة العالم كليــا عما كانت عليه قبل 2019، وتساؤلات كثيرة طرحت حول طبيعة هذا الفيروس التاجي الذي باغت العالم وظهر بشكل مفاجئ وأدخل البشرية في حرب جديدة مع عدو غير مرئي.
والسؤال الأهم الآن وبعد مرور عامين، هل ستحمــــل سنة 2022 أمـــلا جديدا ولقاحا آمنا قد ينهي الجائحة ويعيدنا إلى الحياة كما كانت سابقا؟
جهود دولية متسارعة لم تتوقف يوما واحدا من أجل تطوير لقاح مضاد لهذا الفيروس ومتحوراته، خوفا من تكرار مشهد 2020، فمع دخول موسم الأعياد حول العالم، ومع تسلل وانتشار متحور "أوميكرون" في مختلف البلدان، ازدادت الحاجة للتدابير الوقائية كالإغلاق وإلغاء الرحلات بين الدول.
من جهتها، منظمة الصحة العالمية كرّرت توصياتها بالحرص على اتباع عوامل الوقاية من "كورونا" ومتحوراته، مؤكدة أن إنهاء الجائحة يتطلب تطعيم 70% من سكان العالم، مع وضع حد لـ "قومية اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل للجميع".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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