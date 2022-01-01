https://arabic.sputniknews.com/20220101/تقرير-يكشف-إجمالي-أعداد-المعتقلين-الفلسطينيين-من-قبل-إسرائيل-في-2021-1054811555.html

تقرير يكشف إجمالي أعداد المعتقلين الفلسطينيين من قبل إسرائيل في 2021

تقرير يكشف إجمالي أعداد المعتقلين الفلسطينيين من قبل إسرائيل في 2021

كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية عن عدد من اعتقلتهم القوات الإسرائيلية من الفلسطينيين على مدار عام 2021، كما كشفت عن أعداد المعتقلين من نساء وأطفال. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T08:15+0000

2022-01-01T08:15+0000

2022-01-01T08:15+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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ونقلت "رويترز" عن تقرير حقوقي صادر عن كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة–القدس، وكشف التقرير أن إسرائيل اعتقلت 8000 فلسطيني على مدار العام الماضي بينهم أكثر من 1300 قاصر وطفل و184 من النساء.وبلغ عدد الأسرى المرضى نحو 600 أسير من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنا، فيما بلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983 بشكل متواصل، بحسب التقرير.وتابع التقرير: "خلال هذا العام أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداري، غالبيتها بحق أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية نحو 500 معتقل، فيما تواصل إسرائيل اعتقال عشرة صحفيين فلسطينيين في سجونها".واختتم التقرير الحقوقي بأن عدد الأسرى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وصل إلى 547 أسيرا، أعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، الصادر ضده 67 حكما بالمؤيد، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد خلال العام 2021، وهم ياسر حطاب وقاسم عصافرة ونصير عصافرة ويوسف زهور.يشار إلى أن الجهات الإسرائيلية لم تصدر أي تعليق حتى الآن على ما تناوله التقرير من ظروف اعتقال الفلسطينيين وما يتعرضون له في السجون الإسرائيلية.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار فلسطين اليوم.

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