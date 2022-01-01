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تقرير يكشف إجمالي أعداد المعتقلين الفلسطينيين من قبل إسرائيل في 2021
تقرير يكشف إجمالي أعداد المعتقلين الفلسطينيين من قبل إسرائيل في 2021
كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية عن عدد من اعتقلتهم القوات الإسرائيلية من الفلسطينيين على مدار عام 2021، كما كشفت عن أعداد المعتقلين من نساء وأطفال. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T08:15+0000
2022-01-01T08:15+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت "رويترز" عن تقرير حقوقي صادر عن كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة–القدس، وكشف التقرير أن إسرائيل اعتقلت 8000 فلسطيني على مدار العام الماضي بينهم أكثر من 1300 قاصر وطفل و184 من النساء.وبلغ عدد الأسرى المرضى نحو 600 أسير من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنا، فيما بلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983 بشكل متواصل، بحسب التقرير.وتابع التقرير: "خلال هذا العام أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداري، غالبيتها بحق أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية نحو 500 معتقل، فيما تواصل إسرائيل اعتقال عشرة صحفيين فلسطينيين في سجونها".واختتم التقرير الحقوقي بأن عدد الأسرى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وصل إلى 547 أسيرا، أعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، الصادر ضده 67 حكما بالمؤيد، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد خلال العام 2021، وهم ياسر حطاب وقاسم عصافرة ونصير عصافرة ويوسف زهور.يشار إلى أن الجهات الإسرائيلية لم تصدر أي تعليق حتى الآن على ما تناوله التقرير من ظروف اعتقال الفلسطينيين وما يتعرضون له في السجون الإسرائيلية.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار فلسطين اليوم.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

تقرير يكشف إجمالي أعداد المعتقلين الفلسطينيين من قبل إسرائيل في 2021

08:15 GMT 01.01.2022
© REUTERS / Mohamad Torokman الشرطة الإسرائيلية تعتقل فتاة فلسطينية في قرية الخان الأحمر بالقرب من أريحا، فلسطين 4 يوليو/ تموز 2018
 الشرطة الإسرائيلية تعتقل فتاة فلسطينية في قرية الخان الأحمر بالقرب من أريحا، فلسطين 4 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / Mohamad Torokman
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كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية عن عدد من اعتقلتهم القوات الإسرائيلية من الفلسطينيين على مدار عام 2021، كما كشفت عن أعداد المعتقلين من نساء وأطفال.
ونقلت "رويترز" عن تقرير حقوقي صادر عن كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة–القدس، وكشف التقرير أن إسرائيل اعتقلت 8000 فلسطيني على مدار العام الماضي بينهم أكثر من 1300 قاصر وطفل و184 من النساء.
وأضاف التقرير أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول2021 نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة بينهم فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلاً".
وبلغ عدد الأسرى المرضى نحو 600 أسير من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنا، فيما بلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983 بشكل متواصل، بحسب التقرير.
وتابع التقرير: "خلال هذا العام أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداري، غالبيتها بحق أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية نحو 500 معتقل، فيما تواصل إسرائيل اعتقال عشرة صحفيين فلسطينيين في سجونها".
واختتم التقرير الحقوقي بأن عدد الأسرى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وصل إلى 547 أسيرا، أعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، الصادر ضده 67 حكما بالمؤيد، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد خلال العام 2021، وهم ياسر حطاب وقاسم عصافرة ونصير عصافرة ويوسف زهور.
يشار إلى أن الجهات الإسرائيلية لم تصدر أي تعليق حتى الآن على ما تناوله التقرير من ظروف اعتقال الفلسطينيين وما يتعرضون له في السجون الإسرائيلية.
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