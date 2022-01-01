خبير: حظر طالبان لتنظيم القاعدة وتسليم قادته قد يصبح خطوة نحو الاعتراف بها

موسكو - سبوتنيك. وقال ميندكوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن وضع الاعتراف بحركة طالبان قد تغير في الوقت الراهن". وأضاف أن القوى الخارجية تنتظر خطوات رئيسية من حركة طالبان (المفروض عليها عقوبات من الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) كي تستطيع تقييم حقيقة التزامها بمحاربة الإرهاب والإتجار بالمخدرات. وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، لا تزال مسألة الحكومة الشاملة موضع نقاش. وإلى أن يتم إحراز بعض التقدم على هذه المسارات، فلن يكون هناك قرار سياسي بشأن الاعتراف الرسمي بالسفارات وتبادلها.وفي الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أنه سيتم الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية شبه الرسمية - وهذا أمر لا مفر منه بالفعل. ولم يستبعد أن تتخذ طالبان بعض الخطوات في عام 2022 للاعتراف بها.ووفقا له، فإن حركة طالبان تعرف أين يتواجد هؤلاء الأشخاص، ومع ذلك، لا يزال "من غير الواضح حتى الآن متى ستقرر الابتعاد عن نموذج سلوك التنظيم الإرهابي وإدراك أنها حكومة مسؤولة عن مصير الشعب الأفغاني".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن قرار الاعتراف بحكومة طالبان يجب أن يكون موحدا، مشيرا إلى أنه ما يجب القيام به الآن هو تقديم المساعدة للشعب الأفغاني، ويجب أن يتم ذلك أولاً وقبل كل شيء من قبل تلك البلدان التي تسببت في مثل هذا الضرر الهائل في أفغانستان.
وفي الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أنه سيتم الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية شبه الرسمية - وهذا أمر لا مفر منه بالفعل. ولم يستبعد أن تتخذ طالبان بعض الخطوات في عام 2022 للاعتراف بها.
واعتبر الخبير أن الإعلان الرسمي عن حظر تنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا) واعتقال قادته الذين يختبئون على الأراضي الأفغانية وتسليمهم للأطراف المعنية، أي روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يصبح خطوة تجاه الاعتراف.
ووفقا له، فإن حركة طالبان تعرف أين يتواجد هؤلاء الأشخاص، ومع ذلك، لا يزال "من غير الواضح حتى الآن متى ستقرر الابتعاد عن نموذج سلوك التنظيم الإرهابي وإدراك أنها حكومة مسؤولة عن مصير الشعب الأفغاني".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن قرار الاعتراف بحكومة طالبان يجب أن يكون موحدا، مشيرا إلى أنه ما يجب القيام به الآن هو تقديم المساعدة للشعب الأفغاني، ويجب أن يتم ذلك أولاً وقبل كل شيء من قبل تلك البلدان التي تسببت في مثل هذا الضرر الهائل في أفغانستان.