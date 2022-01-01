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https://arabic.sputniknews.com/20220101/دين-تونس-يمثل-826-من-الناتج-المحلي-في-موازنة-2022-1054838640.html
دين تونس يمثل 82.6% من الناتج المحلي في موازنة 2022
دين تونس يمثل 82.6% من الناتج المحلي في موازنة 2022
أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن حجم الدين العمومي لتونس سيرتفع، مع نهاية 2022، سيمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T21:44+0000
2022-01-01T21:44+0000
أخبار تونس اليوم
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وبحسب تقرير عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2022، نشرته الوكالة الرسمية، وكالة الأنباء التونسية، فأن حجم الدين العمومي لتونس سيرتفع، مع نهاية العام الجاري إلى 114.142 مليار دينار (39.77 مليار دولار) مقابل 107.844 مليار دينار مع نهاية سنة 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار دينار.وتشير توقعات حكومية، بحسب الوكالة، إلى انخفاض خدمة الدين متوسط وطويل المدى بنحو 3.8% خلال 2022 مما يعادل 560 مليون دينار لتهبط إلى 14.3 مليار دينار مقارنة بعام 2021 في وقت تسدد فيه تونس زهاء 13 قسط تتصل بقروض محلية وخارجية.
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أخبار تونس اليوم

دين تونس يمثل 82.6% من الناتج المحلي في موازنة 2022

21:44 GMT 01.01.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIRإقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا
إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIR
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أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن حجم الدين العمومي لتونس سيرتفع، مع نهاية 2022، سيمثل 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب تقرير عن الموازنة العامة للدولة لسنة 2022، نشرته الوكالة الرسمية، وكالة الأنباء التونسية، فأن حجم الدين العمومي لتونس سيرتفع، مع نهاية العام الجاري إلى 114.142 مليار دينار (39.77 مليار دولار) مقابل 107.844 مليار دينار مع نهاية سنة 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار دينار.
وتشير توقعات حكومية، بحسب الوكالة، إلى انخفاض خدمة الدين متوسط وطويل المدى بنحو 3.8% خلال 2022 مما يعادل 560 مليون دينار لتهبط إلى 14.3 مليار دينار مقارنة بعام 2021 في وقت تسدد فيه تونس زهاء 13 قسط تتصل بقروض محلية وخارجية.
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