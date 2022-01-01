تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/شجرة-الكريسماس-في-السعودية-السلطات-منعتها-وعدسات-المغردين-ضبطتها-1054817854.html
شجرة الكريسماس في السعودية... السلطات منعتها وعدسات المغردين ضبطتها
شجرة الكريسماس في السعودية... السلطات منعتها وعدسات المغردين ضبطتها
على الرغم من منع السلطات السعودية متمثلة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استيراد شجرة الكريسماس، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعودي تناقلوا صورا لها... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T11:53+0000
2022-01-01T11:54+0000
الكريسماس
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/90/1035939053_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_5f82b962ed082f276e7b52e6d8d4b918.jpg
وحسب ما كتب المغردون عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تساءلوا عن حقيقة هذا المنع، بعد انتشار الاحتفالات بأعياد رأس السنة بصورة كبيرة في المملكة مع وجود شجرة الكريسماس كرمز لهذا الاحتفال.وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنت أن الأنظمة داخل المملكة تمنع استيراد شجرة "الكريسماس".وأوضحت الهيئة أن الأمر لا يقتصر على شجرة الكريسماس، وإنما يمتد إلى "أي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام".تأكيد الهيئة جاء خلال ردها على استفسارات مغردين عبر "تويتر"، تساءلوا عن إمكانية استيراد شجرة الكريسماس.ومع هذا التأكيد تناقل مغردون ووسائل إعلام صورا قالوا إنها من المملكة وتظهر شجرة عيد الميلاد، مع مظاهر أخرى للاحتفال بهذه المناسبة.توجه بعض المغردين بالحديث إلى العلماء، طالبا منهم مواجهة تلك الظاهرة، كما كانوا يواجهون من يريد الاحتفال بالمولد النبوي، على حد تعبيرهم.وآخرون من العاملين في المجال القانوني أكدوا منع السلطات استيراد شجرة الكريسماس، مطالبين المواطنين بالإبلاغ عند رؤيتها في أي مكان بالمملكة.الأمر لم يقتصر على المغردين من المملكة، وإنما نشرت بعض وسائل الإعلام الغربية صورا قالت إنها لمظاهر الاحتفال بأعياد الكريسماس من داخل السعودية.صحيفة وول استريت جورنال قالت إنها رصدت بعض مظاهر تلك الاحتفالات، مؤكدة أن الممكلة بدأت في الانفتاح على أمور لم تكن متاحة من قبل.في المقابل، رأى مغردون آخرون أن التشدد في مواجهة مثل تلك الظاهرة يقوده "الإسلامجية"، لكنهم حملوا الأجهزة الحكومية المسؤولية عن انتصار هؤلاء في تلك المعارك التي وصفوها بالسخيفة، بسبب ما قالوا إنه "جهل" تلك الأجهزة.ويبقى القول في النهاية أن الأوضاع داخل المملكة تتجه إلى مزيد من الانفتاح على بعض ما كان مجرد الحديث عنه من قبل جريمة في نظر أعراف وتقاليد كان يدافع عنها بعض علماء الدين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/90/1035939053_226:0:3775:2662_1920x0_80_0_0_6a6c3c09573f29c9d10d468c3cf40d1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكريسماس, أخبار السعودية اليوم

شجرة الكريسماس في السعودية... السلطات منعتها وعدسات المغردين ضبطتها

11:53 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 11:54 GMT 01.01.2022)
© AFP 2021 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSE
تابعنا عبر
على الرغم من منع السلطات السعودية متمثلة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استيراد شجرة الكريسماس، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعودي تناقلوا صورا لها من أنحاء مختلفة في المملكة.
وحسب ما كتب المغردون عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تساءلوا عن حقيقة هذا المنع، بعد انتشار الاحتفالات بأعياد رأس السنة بصورة كبيرة في المملكة مع وجود شجرة الكريسماس كرمز لهذا الاحتفال.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنت أن الأنظمة داخل المملكة تمنع استيراد شجرة "الكريسماس".
وأوضحت الهيئة أن الأمر لا يقتصر على شجرة الكريسماس، وإنما يمتد إلى "أي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام".
تأكيد الهيئة جاء خلال ردها على استفسارات مغردين عبر "تويتر"، تساءلوا عن إمكانية استيراد شجرة الكريسماس.
ومع هذا التأكيد تناقل مغردون ووسائل إعلام صورا قالوا إنها من المملكة وتظهر شجرة عيد الميلاد، مع مظاهر أخرى للاحتفال بهذه المناسبة.
توجه بعض المغردين بالحديث إلى العلماء، طالبا منهم مواجهة تلك الظاهرة، كما كانوا يواجهون من يريد الاحتفال بالمولد النبوي، على حد تعبيرهم.
وآخرون من العاملين في المجال القانوني أكدوا منع السلطات استيراد شجرة الكريسماس، مطالبين المواطنين بالإبلاغ عند رؤيتها في أي مكان بالمملكة.
الأمر لم يقتصر على المغردين من المملكة، وإنما نشرت بعض وسائل الإعلام الغربية صورا قالت إنها لمظاهر الاحتفال بأعياد الكريسماس من داخل السعودية.
صحيفة وول استريت جورنال قالت إنها رصدت بعض مظاهر تلك الاحتفالات، مؤكدة أن الممكلة بدأت في الانفتاح على أمور لم تكن متاحة من قبل.
في المقابل، رأى مغردون آخرون أن التشدد في مواجهة مثل تلك الظاهرة يقوده "الإسلامجية"، لكنهم حملوا الأجهزة الحكومية المسؤولية عن انتصار هؤلاء في تلك المعارك التي وصفوها بالسخيفة، بسبب ما قالوا إنه "جهل" تلك الأجهزة.
ويبقى القول في النهاية أن الأوضاع داخل المملكة تتجه إلى مزيد من الانفتاح على بعض ما كان مجرد الحديث عنه من قبل جريمة في نظر أعراف وتقاليد كان يدافع عنها بعض علماء الدين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:18 GMTعبد المجيد عبد الله يعلن إصابته بمرض "المانير" أمام الجمهور... فيديو
13:13 GMTمستشار الكاظمي يكشف أسباب زيادة احتياطي العراق النقدي
13:10 GMTاليابان تطرح لقاحا يمنح المناعة مدى الحياة ضد كورونا
13:10 GMTأول عيد ميلاد بعد وفاة والديها... دنيا سمير غانم تحتفل بطريقة مختلفة
13:08 GMTعالم يوناني يتوقع تاريخ انتهاء الوباء
13:06 GMTأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في روسيا تواصل انخفاضها في أول أيام العام الجديد
13:06 GMTالحرس الثوري يوجه رسالة قوية: لن تروا الراحة أبدا وسترون كيف ستصب المصائب على رؤوسكم
13:05 GMTمركز القلب في أسوان يكشف حقيقة وفاة مجدي يعقوب
13:02 GMTشيرين تكشف عن أمنية تريد تحقيقها مع براد بيت في 2022... فيديو
13:01 GMTحالة من الذعر تصيب طاقم حاملة طائرات بريطانية بسبب مناورات القوات الجوية الروسية
12:53 GMTالاستشارة الإلكترونية... أول خطوات خارطة الرئيس التونسي تنطلق اليوم
12:49 GMTخبير: حظر طالبان لتنظيم القاعدة وتسليم قادته قد يصبح خطوة نحو الاعتراف بها
12:47 GMTالاتحاد الجزائري: إلغاء غامبيا للمباراة الودية قلة احترام ونقص في الاحترافية
12:38 GMTملابس مميزة لماريا زاخاروفا في العام الجديد... فيديو
12:22 GMTقسد تختطف مواطنين في ريف دير الزور شرقي سوريا بغطاء أمريكي
12:15 GMT"فيلق القدس" الإيراني: جنودنا لن يغمض لهم جفن حتى يتحقق هذا الوعد
12:09 GMTأفضل لاعبة كرة قدم في العالم
12:08 GMTأول رسالة لبابا الفاتيكان في العام الجديد: العنف ضد المرأة يغضب الله
12:04 GMTما سر تفضيل بعض الأشخاص للقهوة السوداء؟
12:01 GMTوكالة الفضاء الروسية: نتطلع لإطلاق مركبة فضائية كل 5 أيام