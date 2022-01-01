https://arabic.sputniknews.com/20220101/شجرة-الكريسماس-في-السعودية-السلطات-منعتها-وعدسات-المغردين-ضبطتها-1054817854.html

شجرة الكريسماس في السعودية... السلطات منعتها وعدسات المغردين ضبطتها

شجرة الكريسماس في السعودية... السلطات منعتها وعدسات المغردين ضبطتها

على الرغم من منع السلطات السعودية متمثلة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استيراد شجرة الكريسماس، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعودي تناقلوا صورا لها... 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T11:53+0000

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الكريسماس

أخبار السعودية اليوم

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وحسب ما كتب المغردون عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تساءلوا عن حقيقة هذا المنع، بعد انتشار الاحتفالات بأعياد رأس السنة بصورة كبيرة في المملكة مع وجود شجرة الكريسماس كرمز لهذا الاحتفال.وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أعلنت أن الأنظمة داخل المملكة تمنع استيراد شجرة "الكريسماس".وأوضحت الهيئة أن الأمر لا يقتصر على شجرة الكريسماس، وإنما يمتد إلى "أي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام".تأكيد الهيئة جاء خلال ردها على استفسارات مغردين عبر "تويتر"، تساءلوا عن إمكانية استيراد شجرة الكريسماس.ومع هذا التأكيد تناقل مغردون ووسائل إعلام صورا قالوا إنها من المملكة وتظهر شجرة عيد الميلاد، مع مظاهر أخرى للاحتفال بهذه المناسبة.توجه بعض المغردين بالحديث إلى العلماء، طالبا منهم مواجهة تلك الظاهرة، كما كانوا يواجهون من يريد الاحتفال بالمولد النبوي، على حد تعبيرهم.وآخرون من العاملين في المجال القانوني أكدوا منع السلطات استيراد شجرة الكريسماس، مطالبين المواطنين بالإبلاغ عند رؤيتها في أي مكان بالمملكة.الأمر لم يقتصر على المغردين من المملكة، وإنما نشرت بعض وسائل الإعلام الغربية صورا قالت إنها لمظاهر الاحتفال بأعياد الكريسماس من داخل السعودية.صحيفة وول استريت جورنال قالت إنها رصدت بعض مظاهر تلك الاحتفالات، مؤكدة أن الممكلة بدأت في الانفتاح على أمور لم تكن متاحة من قبل.في المقابل، رأى مغردون آخرون أن التشدد في مواجهة مثل تلك الظاهرة يقوده "الإسلامجية"، لكنهم حملوا الأجهزة الحكومية المسؤولية عن انتصار هؤلاء في تلك المعارك التي وصفوها بالسخيفة، بسبب ما قالوا إنه "جهل" تلك الأجهزة.ويبقى القول في النهاية أن الأوضاع داخل المملكة تتجه إلى مزيد من الانفتاح على بعض ما كان مجرد الحديث عنه من قبل جريمة في نظر أعراف وتقاليد كان يدافع عنها بعض علماء الدين.

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الكريسماس, أخبار السعودية اليوم