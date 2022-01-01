خطة البنتاغون الأكثر طموحًا لتدمير الاتحاد السوفيتي بأسلحة ذرية كانت تسمى "دروبشوت"، حسب جريدة "موسكوفسكي كومسوموليتس".وفقًا لخطط القيادة العسكرية والسياسية للولايات المتحدة، كانت الحرب النووية ستبدأ في 1 يناير/ كانون الثاني 1957. كانت أهداف طائرات القاذفة الأمريكية هي المئات من أكبر المدن والمراكز الصناعية في الاتحاد السوفيتي. وافق الرئيس الأمريكي هاري ترومان، في عام 1949، على خطة "دروبشوت"، وكان هذا السياسي هو الذي أعطى الأمر بإلقاء قنابل ذرية على هيروشيما وناغازاكي.كتب عضو الكنيست حول استعداد الولايات المتحدة لهجوم نووي على الاتحاد السوفيتي: "كان عدد القنابل الذرية في الولايات المتحدة يقترب بالفعل من 300 قنبلة. تهدف خطة Dropshot إلى إسقاطها على المنشآت السوفيتية بكميات من شأنها تدمير معظم السكان و85% من الإمكانيات الصناعية للبلاد".ولخصت الصحيفة أن الاختبار الناجح للقنبلة الذرية في الاتحاد السوفيتي صيف عام 1949 حرم واشنطن من احتكارها لامتلاك الأسلحة النووية ووضع حدًا لأشد خطط البنتاغون عدوانية.
في منتصف القرن الماضي، طورت القيادة الأمريكية عدة استراتيجيات لتوجيه ضربات نووية استباقية ضد الاتحاد السوفيتي.
خطة البنتاغون الأكثر طموحًا لتدمير الاتحاد السوفيتي بأسلحة ذرية كانت تسمى "دروبشوت"، حسب جريدة "موسكوفسكي كومسوموليتس".
وفقًا لخطط القيادة العسكرية والسياسية للولايات المتحدة، كانت الحرب النووية ستبدأ في 1 يناير/ كانون الثاني 1957. كانت أهداف طائرات القاذفة الأمريكية هي المئات من أكبر المدن والمراكز الصناعية في الاتحاد السوفيتي. وافق الرئيس الأمريكي هاري ترومان، في عام 1949، على خطة "دروبشوت"، وكان هذا السياسي هو الذي أعطى الأمر بإلقاء قنابل ذرية على هيروشيما وناغازاكي.