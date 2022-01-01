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كويكبان يحتمل أن يكونا خطرين يتجهان إلى الأرض
كويكبان يحتمل أن يكونا خطرين يتجهان إلى الأرض
سيحلق كويكبان يحتمل أن يكونا خطرين بالقرب من الأرض، وفقًا لتقرير "ذا صن"، نقلًا عن بيانات من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا). 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T05:14+0000
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يُقال إن الكويكب الأول "2013 YD48" بحجم ساعة بيغ بن تقريبًا، في حين أن الجسم السماوي الثاني هو كويكب "7482 YD48"، وهو ضعف حجم مبنى إمباير ستيت.وبحسب المنشور، سيمر الجسم الأول بالقرب من كوكبنا في 11 يناير/ كانون الثاني، والكويكب الثاني - في 18 يناير على مسافة 0.013 وحدة فلكية، والتي، وفقًا لوكالة الفضاء، "اقتراب قريب".في وقت سابق، قال نائب رئيس ناسا توماس زوربوشن إن أيا من الكويكبات المعروفة حاليًا للعلم لا تشكل تهديدًا لكوكبنا في المئة عام القادمة.ومع ذلك، أشار المتخصص، حتى الآن، اكتشف العلماء حوالي 40% فقط من إجمالي العدد التقديري لهذه الأجسام الفضائية التي يزيد حجمها عن 140 مترًا. ووفقًا لملاحظة زوربوشن، فإن معظم الكويكبات لم يتم اكتشافها بعد.
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مجتمع

كويكبان يحتمل أن يكونا خطرين يتجهان إلى الأرض

05:14 GMT 01.01.2022
CC0 / Pixabay / غدا.. الأرض على موعد مع كويكب ضخم يقترب منها
غدا.. الأرض على موعد مع كويكب ضخم يقترب منها - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
CC0 / Pixabay /
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سيحلق كويكبان يحتمل أن يكونا خطرين بالقرب من الأرض، وفقًا لتقرير "ذا صن"، نقلًا عن بيانات من الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا).
يُقال إن الكويكب الأول "2013 YD48" بحجم ساعة بيغ بن تقريبًا، في حين أن الجسم السماوي الثاني هو كويكب "7482 YD48"، وهو ضعف حجم مبنى إمباير ستيت.
وبحسب المنشور، سيمر الجسم الأول بالقرب من كوكبنا في 11 يناير/ كانون الثاني، والكويكب الثاني - في 18 يناير على مسافة 0.013 وحدة فلكية، والتي، وفقًا لوكالة الفضاء، "اقتراب قريب".
في وقت سابق، قال نائب رئيس ناسا توماس زوربوشن إن أيا من الكويكبات المعروفة حاليًا للعلم لا تشكل تهديدًا لكوكبنا في المئة عام القادمة.
ومع ذلك، أشار المتخصص، حتى الآن، اكتشف العلماء حوالي 40% فقط من إجمالي العدد التقديري لهذه الأجسام الفضائية التي يزيد حجمها عن 140 مترًا. ووفقًا لملاحظة زوربوشن، فإن معظم الكويكبات لم يتم اكتشافها بعد.
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