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"لم يكشف أسمائهم"... باريس سان جرمان يعلن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا
"لم يكشف أسمائهم"... باريس سان جرمان يعلن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا
أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم إصابة 4 لاعبين في صفوفه. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T21:51+0000
2022-01-01T21:51+0000
نادي باريس سان جيرمان
فيروس كورونا
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وبحسب بيان للنادي الباريسي اليوم السبت إصابة اللاعبين الأربعة دون أن يكشف عن اسمائهم، بالإضافة إلى أحد أفراد الجهاز التقني قبل معاودة تدريبات الفريق.وبحسب بيان النادي "أسفرت النتائج التي أجريت خلال فترة التوقف الشتوية وقبل معاودة التدريبات اليوم السبت عن 4 حالات إيجابية في صفوف اللاعبين وحالة واحدة طالت أحد أفراد الجهاز التقني".وأكد النادي في بيانه أن "الأشخاص المعنيون سيخضعون للبروتوكول الصحي المعتمد".ويتوقف الدوري الفرنسي في الوقت الحالي بسبب احتفالات أعياد الميلاد والسنة الجديدة، ويواجه باريس سان جرمان نادي فان من الدرجة الثانية في مسابقة كأس فرنسا الاثنين المقبل. ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة بعد مرور 19 جولة من المسابقة بفارق 13 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني.
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نادي باريس سان جيرمان, فيروس كورونا

"لم يكشف أسمائهم"... باريس سان جرمان يعلن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا

21:51 GMT 01.01.2022
© REUTERS / BENOIT TESSIERتألق مبابي في مباراة باريس سان جيرمان وموناكو الأحد 12 ديسمبر 2021
تألق مبابي في مباراة باريس سان جيرمان وموناكو الأحد 12 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / BENOIT TESSIER
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أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم إصابة 4 لاعبين في صفوفه.
وبحسب بيان للنادي الباريسي اليوم السبت إصابة اللاعبين الأربعة دون أن يكشف عن اسمائهم، بالإضافة إلى أحد أفراد الجهاز التقني قبل معاودة تدريبات الفريق.
وبحسب بيان النادي "أسفرت النتائج التي أجريت خلال فترة التوقف الشتوية وقبل معاودة التدريبات اليوم السبت عن 4 حالات إيجابية في صفوف اللاعبين وحالة واحدة طالت أحد أفراد الجهاز التقني".
وأكد النادي في بيانه أن "الأشخاص المعنيون سيخضعون للبروتوكول الصحي المعتمد".
ويتوقف الدوري الفرنسي في الوقت الحالي بسبب احتفالات أعياد الميلاد والسنة الجديدة، ويواجه باريس سان جرمان نادي فان من الدرجة الثانية في مسابقة كأس فرنسا الاثنين المقبل.
ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة بعد مرور 19 جولة من المسابقة بفارق 13 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني.
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