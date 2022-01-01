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مصرع 12 شخصا جراء تدافع في أحد المزارات بالهند
https://arabic.sputniknews.com/20220101/مصرع-12-شخصا-جراء-تدافع-في-أحد-المزارات-بالهند-1054809025.html
مصرع 12 شخصا جراء تدافع في أحد المزارات بالهند
مصرع 12 شخصا جراء تدافع في أحد المزارات بالهند
لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في تدافع عند مزار ديني في الساعات الأولى من يوم السبت في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T03:15+0000
2022-01-01T03:35+0000
الهند
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وصرح مسؤول هندي لوكالة فرانس برس أن "ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 13 …".وأضاف: "قد يكون عدد القتلى أعلى حيث كان الطريق إلى الضريح على قمة التل مزدحما بالمصلين الذين يحاولون القيام بزيارة والصلوات المعتادة في العام الجديد".وأكد مسؤول آخر في إدارة الكوارث عدد القتلى، قائلا إن التدافع وقع حوالي الساعة 2:45 صباحا (2115 بتوقيت غرينتش).وقال "أمرت الحكومة بإجراء تحقيق رفيع المستوى في حادث التدافع في ضريح شري ماتا فايشنو ديفي".من جانبه، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر "حزين للغاية للخسائر في الأرواح"، مضيفا أنه على اتصال بالمسؤولين المحليينويعد ضريح شري ماتا فايشنو ديفي أحد أكثر المزارات الهندوسية احترامًا في شمال الهند، حيث يزوره عشرات الآلاف لأداء الصلاة كل يوم..وتتكرر حوادث التدافع في الهند بمناسبة الاحتفالات الدينية التي غالبا ما تشارك فيها حشود كبيرة يصعب على الشرطة والمتطوعين ضبطها.
https://arabic.sputniknews.com/20161015/الهند-مقتل-تجمع-ديني-1020462572.html
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الهند

مصرع 12 شخصا جراء تدافع في أحد المزارات بالهند

03:15 GMT 01.01.2022 (تم التحديث: 03:35 GMT 01.01.2022)
© AP Photo / Channi Anandيستعد المخلصون، الذين تم ثقب خديهم بواسطة أعمدة حديدية كجزء من الطقوس المكرسة لبدء رحلة الحج السنوية إلى معبد "الإلهة الهندوسية شيتلا ماتا" في جامو، الهند، 25 يوليو 2021
يستعد المخلصون، الذين تم ثقب خديهم بواسطة أعمدة حديدية كجزء من الطقوس المكرسة لبدء رحلة الحج السنوية إلى معبد الإلهة الهندوسية شيتلا ماتا في جامو، الهند، 25 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Channi Anand
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لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في تدافع عند مزار ديني في الساعات الأولى من يوم السبت في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.
وصرح مسؤول هندي لوكالة فرانس برس أن "ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 13 …".
وأضاف: "قد يكون عدد القتلى أعلى حيث كان الطريق إلى الضريح على قمة التل مزدحما بالمصلين الذين يحاولون القيام بزيارة والصلوات المعتادة في العام الجديد".
الشرطة الهندية تعتقل نشطاء مركز الوحدة الاجتماعية، وذلك أنهم يسدون الطريق خلال احتجاجهم ضد جماعة اغتصاب في كالكوتا، الهند 31 مايو/ آيار 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2016
مقتل 19 شخصا في تدافع خلال تجمع ديني في الهند
15 أكتوبر 2016, 13:52 GMT
وأكد مسؤول آخر في إدارة الكوارث عدد القتلى، قائلا إن التدافع وقع حوالي الساعة 2:45 صباحا (2115 بتوقيت غرينتش).
وقال "أمرت الحكومة بإجراء تحقيق رفيع المستوى في حادث التدافع في ضريح شري ماتا فايشنو ديفي".
من جانبه، قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر "حزين للغاية للخسائر في الأرواح"، مضيفا أنه على اتصال بالمسؤولين المحليين
ويعد ضريح شري ماتا فايشنو ديفي أحد أكثر المزارات الهندوسية احترامًا في شمال الهند، حيث يزوره عشرات الآلاف لأداء الصلاة كل يوم..
وتتكرر حوادث التدافع في الهند بمناسبة الاحتفالات الدينية التي غالبا ما تشارك فيها حشود كبيرة يصعب على الشرطة والمتطوعين ضبطها.
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