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https://arabic.sputniknews.com/20220101/نائب-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-في-مرمى-الانتقادات-بسبب-حفل-في-رأس-السنة-فيديو-1054833536.html
نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في مرمى الانتقادات بسبب حفل في رأس السنة... فيديو
نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في مرمى الانتقادات بسبب حفل في رأس السنة... فيديو
تعرض نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول، لانتقادات شديدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد ظهوره في حفل بمناسبة رأس السنة دون ارتداء كمامة، في ظل تزايد... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T18:20+0000
2022-01-01T18:20+0000
وزارة الخارجية الإسرائيلية
زواج المثليين
تأجير الأرحام
فيروس كورونا
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وقالت قناة "كان" الرسمية إن رول (من قادة الدفاع عن "حقوق المثليين" في إسرائيل) ظهر في حفل خاص نشره شريكه هارئيل سكعت على حسابه بموقع إنستغرام (مرتديا قميصا أسود حاملا مشروبا بيده اليسرى) دون كمامة، قبل أن يقوم الأخير بحذفه.وقال مكتب رول الذي ينتمي لحزب "هناك مستقبل" إن الحديث يدور عن حفل خاص تم تنظيمه وفق الإجراءات والإرشادات الخاصة بالحد من تفشي كورونا، وطُلب من جميع المشاركين تقديم اختبار كورونا سلبي من أجل السلامة.وهذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها نائب الوزير الإسرائيلي نفسه في مرمى الانتقادات، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشرت قناة "كان" تقريرا يفيد بمشاركة رول في إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي لصالح شركة "Baby Bloom" التي ترافق الأزواج في مجمتع المثليين خلال إجراءات تأجير الأرحام خارج إسرائيل.وبعد نشر التقرير، توجه مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إلى المكتب القانوني لوزارة الخارجية، بعد انتهاك توجيهاته الخاصة بالواقعة.ووقتها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رول لن يظهر مجددا في إعلانات الشركة وإن الإعلانات التي تم نشرها حُذفت من مواقع التواصل.
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وزارة الخارجية الإسرائيلية, زواج المثليين, تأجير الأرحام, فيروس كورونا

نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في مرمى الانتقادات بسبب حفل في رأس السنة... فيديو

18:20 GMT 01.01.2022
© REUTERS / Corinna Kernالحياة على السطوح - مدينة تل أبيب
الحياة على السطوح - مدينة تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / Corinna Kern
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تعرض نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول، لانتقادات شديدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد ظهوره في حفل بمناسبة رأس السنة دون ارتداء كمامة، في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة العبرية.
وقالت قناة "كان" الرسمية إن رول (من قادة الدفاع عن "حقوق المثليين" في إسرائيل) ظهر في حفل خاص نشره شريكه هارئيل سكعت على حسابه بموقع إنستغرام (مرتديا قميصا أسود حاملا مشروبا بيده اليسرى) دون كمامة، قبل أن يقوم الأخير بحذفه.
وقال مكتب رول الذي ينتمي لحزب "هناك مستقبل" إن الحديث يدور عن حفل خاص تم تنظيمه وفق الإجراءات والإرشادات الخاصة بالحد من تفشي كورونا، وطُلب من جميع المشاركين تقديم اختبار كورونا سلبي من أجل السلامة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يضع فيها نائب الوزير الإسرائيلي نفسه في مرمى الانتقادات، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشرت قناة "كان" تقريرا يفيد بمشاركة رول في إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي لصالح شركة "Baby Bloom" التي ترافق الأزواج في مجمتع المثليين خلال إجراءات تأجير الأرحام خارج إسرائيل.
وبعد نشر التقرير، توجه مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إلى المكتب القانوني لوزارة الخارجية، بعد انتهاك توجيهاته الخاصة بالواقعة.
ووقتها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رول لن يظهر مجددا في إعلانات الشركة وإن الإعلانات التي تم نشرها حُذفت من مواقع التواصل.
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