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https://arabic.sputniknews.com/20220101/هل-تطور-لوكهيد-مارتن-مقاتلات-إف--35-بمواصفات-خاصة-لإسرائيل؟-1054837789.html
هل تطور لوكهيد مارتن مقاتلات "إف- 35" بمواصفات خاصة لإسرائيل؟
هل تطور لوكهيد مارتن مقاتلات "إف- 35" بمواصفات خاصة لإسرائيل؟
ألقت قناة إسرائيلية، بالضوء على إعلان شركة لوكهيد مارتن الأمريكية بأنها فازت بعقد تطوير "نسخة جديدة خاصة" لمقاتلات "إف- 35" لدولة لم تذكر اسمها. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T21:20+0000
2022-01-01T21:20+0000
إسرائيل
مقاتلة
أف 35
لوكهيد مارتن
مقاتلة إف 35
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وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن الشركة المصنعة لـ "إف- 35" أعلنت أنها فازت بعقد قيمته 49 مليون دولار لتطوير النسخة الجديدة.وأضافت القناة: "التغييرات في الطائرة المستقبلية مقارنة بالمستوى الحالي سرية في المرحلة حالية وأيضا لم يتم نشر اسم البلد، مما يثير الفضول".وتابعت: "تحافظ الشركة المصنعة على الغموض وترفض مشاركة أي تفاصيل بخلاف ما نشرته. وتشير التقديرات إلى أن الحديث يدور عن دولة قد اشترت بالفعل طائرات إف- 35 وتهتم بإجراء تعديلات عليها لتكييفها مع مهام قواتها الجوية، الأمر الذي دفع تقارير أجنبية لتقدير أن الدولة الغامضة هي إسرائيل".ورغم هذا الغموض، أكدت القناة أن إسرائيل "طلبت في الماضي أيضا تعديلات من شأنها أن تجعل من الممكن تركيب خزانات وقود قابلة إضافية على طائراتها الشبحية من أجل توسيع مدى الطائرات"، وأضافت "في هذا الوقت لا توجد إشارة من قبل المسؤولين إلى حالة الطلبات".هذا الطرح مقعول جدا، أيضا في ضوء أن إسرائيل كانت طلبت عام 2018 إجراء تغييرات في إطار ترقية الطائرة إلى معيار Block 3F، بحسب القناة الإسرائيلية التي تابعت "لذلك، من الممكن أن يشير إشعار الشركة المصنعة إلى تمديد العقد الذي تم توقيعه بالفعل مع إسرائيل".وتابعت القناة في تقريرها: "الاحتمال الآخر هو أن الدولة الغامضة هي سنغافورة، التي طلبت بالفعل طائرة شبح F-35B. ومن المتوقع أن تستقبل الطائرة بحلول عام 2026، وهو العام الذي ستكون فيه الطائرات المستقبلية، بحسب الإعلان، جاهزة".ومعروف أن سنغافورة تتجنب نشر اسمها في سياق صفقات الأسلحة، وفق القناة "12" الإسرائيلية.يشار إلى أن إسرائيل تمتلك حاليا 30 طائرة "F-35" تبلغ قيمة الواحدة منها حوالي 78 مليون دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20210929/ما-هو-عدد-المقاتلات-الشبحية-في-الجيش-الإسرائيلي-وأين-تتمركز؟-1050286358.html
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إسرائيل, مقاتلة, أف 35, لوكهيد مارتن, مقاتلة إف 35

هل تطور لوكهيد مارتن مقاتلات "إف- 35" بمواصفات خاصة لإسرائيل؟

21:20 GMT 01.01.2022
© flickr.com / United States Marine Corpsمقاتلة "إف-35"
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© flickr.com / United States Marine Corps
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ألقت قناة إسرائيلية، بالضوء على إعلان شركة لوكهيد مارتن الأمريكية بأنها فازت بعقد تطوير "نسخة جديدة خاصة" لمقاتلات "إف- 35" لدولة لم تذكر اسمها.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن الشركة المصنعة لـ "إف- 35" أعلنت أنها فازت بعقد قيمته 49 مليون دولار لتطوير النسخة الجديدة.
وأضافت القناة: "التغييرات في الطائرة المستقبلية مقارنة بالمستوى الحالي سرية في المرحلة حالية وأيضا لم يتم نشر اسم البلد، مما يثير الفضول".
وتابعت: "تحافظ الشركة المصنعة على الغموض وترفض مشاركة أي تفاصيل بخلاف ما نشرته. وتشير التقديرات إلى أن الحديث يدور عن دولة قد اشترت بالفعل طائرات إف- 35 وتهتم بإجراء تعديلات عليها لتكييفها مع مهام قواتها الجوية، الأمر الذي دفع تقارير أجنبية لتقدير أن الدولة الغامضة هي إسرائيل".
ورغم هذا الغموض، أكدت القناة أن إسرائيل "طلبت في الماضي أيضا تعديلات من شأنها أن تجعل من الممكن تركيب خزانات وقود قابلة إضافية على طائراتها الشبحية من أجل توسيع مدى الطائرات"، وأضافت "في هذا الوقت لا توجد إشارة من قبل المسؤولين إلى حالة الطلبات".
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هذا الطرح مقعول جدا، أيضا في ضوء أن إسرائيل كانت طلبت عام 2018 إجراء تغييرات في إطار ترقية الطائرة إلى معيار Block 3F، بحسب القناة الإسرائيلية التي تابعت "لذلك، من الممكن أن يشير إشعار الشركة المصنعة إلى تمديد العقد الذي تم توقيعه بالفعل مع إسرائيل".
وتابعت القناة في تقريرها: "الاحتمال الآخر هو أن الدولة الغامضة هي سنغافورة، التي طلبت بالفعل طائرة شبح F-35B. ومن المتوقع أن تستقبل الطائرة بحلول عام 2026، وهو العام الذي ستكون فيه الطائرات المستقبلية، بحسب الإعلان، جاهزة".
ومعروف أن سنغافورة تتجنب نشر اسمها في سياق صفقات الأسلحة، وفق القناة "12" الإسرائيلية.
يشار إلى أن إسرائيل تمتلك حاليا 30 طائرة "F-35" تبلغ قيمة الواحدة منها حوالي 78 مليون دولار.
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