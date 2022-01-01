https://arabic.sputniknews.com/20220101/هل-تطور-لوكهيد-مارتن-مقاتلات-إف--35-بمواصفات-خاصة-لإسرائيل؟-1054837789.html

هل تطور لوكهيد مارتن مقاتلات "إف- 35" بمواصفات خاصة لإسرائيل؟

هل تطور لوكهيد مارتن مقاتلات "إف- 35" بمواصفات خاصة لإسرائيل؟

ألقت قناة إسرائيلية، بالضوء على إعلان شركة لوكهيد مارتن الأمريكية بأنها فازت بعقد تطوير "نسخة جديدة خاصة" لمقاتلات "إف- 35" لدولة لم تذكر اسمها. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T21:20+0000

2022-01-01T21:20+0000

2022-01-01T21:20+0000

إسرائيل

مقاتلة

أف 35

لوكهيد مارتن

مقاتلة إف 35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101743/98/1017439820_0:108:3001:1796_1920x0_80_0_0_9a6705aae39870b22469419e49b37fc4.jpg

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن الشركة المصنعة لـ "إف- 35" أعلنت أنها فازت بعقد قيمته 49 مليون دولار لتطوير النسخة الجديدة.وأضافت القناة: "التغييرات في الطائرة المستقبلية مقارنة بالمستوى الحالي سرية في المرحلة حالية وأيضا لم يتم نشر اسم البلد، مما يثير الفضول".وتابعت: "تحافظ الشركة المصنعة على الغموض وترفض مشاركة أي تفاصيل بخلاف ما نشرته. وتشير التقديرات إلى أن الحديث يدور عن دولة قد اشترت بالفعل طائرات إف- 35 وتهتم بإجراء تعديلات عليها لتكييفها مع مهام قواتها الجوية، الأمر الذي دفع تقارير أجنبية لتقدير أن الدولة الغامضة هي إسرائيل".ورغم هذا الغموض، أكدت القناة أن إسرائيل "طلبت في الماضي أيضا تعديلات من شأنها أن تجعل من الممكن تركيب خزانات وقود قابلة إضافية على طائراتها الشبحية من أجل توسيع مدى الطائرات"، وأضافت "في هذا الوقت لا توجد إشارة من قبل المسؤولين إلى حالة الطلبات".هذا الطرح مقعول جدا، أيضا في ضوء أن إسرائيل كانت طلبت عام 2018 إجراء تغييرات في إطار ترقية الطائرة إلى معيار Block 3F، بحسب القناة الإسرائيلية التي تابعت "لذلك، من الممكن أن يشير إشعار الشركة المصنعة إلى تمديد العقد الذي تم توقيعه بالفعل مع إسرائيل".وتابعت القناة في تقريرها: "الاحتمال الآخر هو أن الدولة الغامضة هي سنغافورة، التي طلبت بالفعل طائرة شبح F-35B. ومن المتوقع أن تستقبل الطائرة بحلول عام 2026، وهو العام الذي ستكون فيه الطائرات المستقبلية، بحسب الإعلان، جاهزة".ومعروف أن سنغافورة تتجنب نشر اسمها في سياق صفقات الأسلحة، وفق القناة "12" الإسرائيلية.يشار إلى أن إسرائيل تمتلك حاليا 30 طائرة "F-35" تبلغ قيمة الواحدة منها حوالي 78 مليون دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20210929/ما-هو-عدد-المقاتلات-الشبحية-في-الجيش-الإسرائيلي-وأين-تتمركز؟-1050286358.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, مقاتلة, أف 35, لوكهيد مارتن, مقاتلة إف 35