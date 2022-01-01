تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220101/5-أطعمة-تخفف-من-الصداع-الشديد-1054817231.html
5 أطعمة تخفف من الصداع الشديد
5 أطعمة تخفف من الصداع الشديد
تحدثت خبيرة التغذية الروسية، لودميلا دينيسينكو، عن خمسة منتجات مسكنة يمكن أن تخفف الصداع. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T11:39+0000
2022-01-01T11:39+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/1046654835_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e882c9507a6a3d764925c8bdef4be1fb.jpg
ووفقًا للخبيرة، فإن كوبًا أو كوبين من الماء النقي هو العلاج الرئيسي لمخلفات الكحول. يمكن أن يؤدي نقص الرطوبة في الجسم إلى حدوث آلام مختلفة، بما في ذلك الصداع. أوضحت الخبيرة أنه، غالبًا ما يحدث الصداع الناتج عن الكحول بسبب نقص المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. في هذه الحالة، تعد البطاطس المخبوزة بالقشر أفضل مصدر للبوتاسيوم. وقالت خبيرة التغذية في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكا برافدا": "لكن هناك الكثير من المغنيسيوم في بذور اليقطين، كما أنها تحتوي على الزنك، والذي يعمل مع الفوسفور على تطبيع نشاط الدماغ". وفقًا لها، بالإضافة إلى المغنيسيوم، يحتوي اللوز على الكثير من فيتامين B2، والذي يوصف بنشاط للصداع النصفي. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الزيتية لها خصائص مضادة للالتهابات. كما أنها تساعد في تقليل وتيرة وشدة نوبات الصداع المزمن. وأوضحت دينيسينكو أن "كوب من شاي الزنجبيل يمكن أن يخفف من الصداع لأن جذر الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للهستامين" . وفقًا لها، فإن الفلفل الحار، بفضل مادة الكابسيسين القلوية، قادر أيضًا على تقليل شدة الإحساس بالألم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/1046654835_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_486987d97068499afff9f6ebf63daf62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

5 أطعمة تخفف من الصداع الشديد

11:39 GMT 01.01.2022
© Depositphotos / AndrewLozovyiفتاة تعاني من ألم في الرأس
فتاة تعاني من ألم في الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© Depositphotos / AndrewLozovyi
تابعنا عبر
تحدثت خبيرة التغذية الروسية، لودميلا دينيسينكو، عن خمسة منتجات مسكنة يمكن أن تخفف الصداع.
ووفقًا للخبيرة، فإن كوبًا أو كوبين من الماء النقي هو العلاج الرئيسي لمخلفات الكحول. يمكن أن يؤدي نقص الرطوبة في الجسم إلى حدوث آلام مختلفة، بما في ذلك الصداع.
أوضحت الخبيرة أنه، غالبًا ما يحدث الصداع الناتج عن الكحول بسبب نقص المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. في هذه الحالة، تعد البطاطس المخبوزة بالقشر أفضل مصدر للبوتاسيوم.
وقالت خبيرة التغذية في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكا برافدا": "لكن هناك الكثير من المغنيسيوم في بذور اليقطين، كما أنها تحتوي على الزنك، والذي يعمل مع الفوسفور على تطبيع نشاط الدماغ".
وفقًا لها، بالإضافة إلى المغنيسيوم، يحتوي اللوز على الكثير من فيتامين B2، والذي يوصف بنشاط للصداع النصفي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الزيتية لها خصائص مضادة للالتهابات. كما أنها تساعد في تقليل وتيرة وشدة نوبات الصداع المزمن.
وأوضحت دينيسينكو أن "كوب من شاي الزنجبيل يمكن أن يخفف من الصداع لأن جذر الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للهستامين" . وفقًا لها، فإن الفلفل الحار، بفضل مادة الكابسيسين القلوية، قادر أيضًا على تقليل شدة الإحساس بالألم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:43 GMTبعد عامين من جائحة كورونا... كيف يواجه العالم متحورات الفيروس؟
11:42 GMTمع بدء العام الجديد… هل يشهد العراق ولادة حكومة جديدة؟
11:39 GMT5 أطعمة تخفف من الصداع الشديد
11:36 GMTالبرلمان الليبي يدعو إلى جلسة الاثنين المقبل للاستماع لإحاطة مفوضية الانتخابات
11:33 GMTالرئيس الفلسطيني لقادة إسرائيل: نفد صبرنا ولن نقبل ببقائكم
11:31 GMTسويسرا تسمح بتغيير الجنس على الوثائق الرسمية دون إثبات طبي
11:22 GMTهل تعرف ما هي "السكريات المضافة" وما الأمراض التي تسببها؟
11:16 GMTتامر حسني يصدم الجمهور بأغنية جمعته مع بهاء سلطان... فيديو
11:01 GMTمسلسل تلفزيوني يحدد الرئيس الحقيقي لأوكرانيا
10:47 GMTالخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى تأجيل سفرهم
10:38 GMTالرئيس الإيراني يأمل أن تتحقق "بشارة المسيح"
10:34 GMTالسيطرة على حريق اندلع في المنصة 16 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز في إيران
10:31 GMTأكبر مصدر للفحم في العالم يحظر تصديره خلال يناير الجاري... هل ترتفع أسعاره؟
10:26 GMTكوريا الشمالية: عدم الاستقرار المتزايد يجبرنا على تطوير قدراتنا العسكرية
10:23 GMTصحيفة: هجوم طائرات "إف-35" على روسيا سيؤدي إلى كارثة للأمريكيين
10:04 GMTإعلام: الأهلي يطالب وليد سليمان بالاعتزال
09:58 GMTخامنئي يتحدث عن قاسم سليماني ويتوعد ترامب بدفع الثمن
09:51 GMTإسرائيل تتعهد بمحاكمة مستخدمي برنامج التجسس "بيغاسوس" لأغراض غير مكافحة الإرهاب
09:42 GMTالصين تنشر سلسلة من الصور الجديدة للمريخ
09:34 GMTإسرائيل: لدينا قدرات لا يمكن للعالم تخيلها وقد نهاجم إيران دون إذن أمريكا