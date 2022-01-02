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https://arabic.sputniknews.com/20220102/أدهم-نابلسي-يؤم-المصلين-بعد-إعلان-اعتزاله-الفن-فيديو-1054875539.html
أدهم نابلسي يؤم المصلين بعد إعلان اعتزاله الفن... فيديو
أدهم نابلسي يؤم المصلين بعد إعلان اعتزاله الفن... فيديو
تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأول ظهور للفنان الأردني أدهم نابلسي، وهو يؤم المصلين في أحد المساجد بعد إعلان اعتزاله الفن. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T21:43+0000
2022-01-02T21:43+0000
2022-01-02T21:43+0000
مجتمع
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وحظي مقطع الفيديو الذي نشره أحد مستخدمي تويتر، باهتمام واسع، حيث أرفقه بتعليق كتب فيه: "آخر شيء توقعت أكتبه، بس اليوم كان الإمام بصلاة العشاء أدهم نابلسي".يذكر أن الفنان الأردني أدهم نابلسي، كان قد أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعدما ظهر في مقطع فيديو أعلن فيه رسميا اعتزاله الفن، معللا ذلك بأنه "إرضاء لله تعالى"، على حد تعبيره.وأوضح، خلال المقطع، الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان ينوي الاعتزال من قبل، لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أدهم نابلسي يؤم المصلين بعد إعلان اعتزاله الفن... فيديو
تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأول ظهور للفنان الأردني أدهم نابلسي، وهو يؤم المصلين في أحد المساجد بعد إعلان اعتزاله الفن.
وحظي مقطع الفيديو الذي نشره أحد مستخدمي تويتر، باهتمام واسع، حيث أرفقه بتعليق كتب فيه: "آخر شيء توقعت أكتبه، بس اليوم كان الإمام بصلاة العشاء أدهم نابلسي".
يذكر أن الفنان الأردني أدهم نابلسي، كان قد أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعدما ظهر في مقطع فيديو أعلن فيه رسميا اعتزاله الفن، معللا ذلك بأنه "إرضاء لله تعالى"، على حد تعبيره.
وأوضح، خلال المقطع، الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان ينوي الاعتزال من قبل، لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله.