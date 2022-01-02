أصغر نائبة في الكونغرس الأمريكي ترد على جدل صورتها مع صديقها أثناء قضاء إجازة
© AFP 2021 / ALEX WONGالعضوة في الكونغرس الأمريكي، أليكساندريا أوكاسيو كورتيز
العضوة في الكونغرس الأمريكي، أليكساندريا أوكاسيو كورتيز
© AFP 2021 / ALEX WONG
ردت أصغر عضوة في الكونغرس الأمريكي، النائبة أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، على جدل أثارته صورة لها أثناء قضاء إجازة لها مع صديقها.
وفي الصورة التي نشرها ستيف كورتز، وهو المعلق السابق لشبكة "نيوز ماكس" التلفزيونية الأمريكية المحافظة، ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تظهر أليكساندريا أوكاسيو كورتيز (32 عاما) مع صديقها خلال قضائهما إجازة في فلوريدا، ويتناولان المشروبات على طاولة، لكن من دون ارتداء أي منهما لكمامة طبية.
وعلق كورتز على الصورة المنشورة عبر حسابه على موقع "تويتر": "إذا اعتقد اليساريون مثل أليكساندريا أوكاسو كورتيز فعلا أن تفويضات ارتداء القناع الطبي ناجحة، فلن يمرحا في فلوريدا".
1. If Leftists like AOC actually thought mandates and masking worked, they wouldn’t be frolicking in free FL.— Steve Cortes (@CortesSteve) December 31, 2021
2. Her guy is showing his gross pale male feet in public (not at a pool/beach) with hideous sandals.
O for 2… pic.twitter.com/SNqBqMwr12
كما سخر كورتز من صديق أوكاسيو كورتيز، في إشارة "قدميه الشاحبة" و"صندله البشع"، بحسب تعبيره.
من ناحيتها، ردت أليكساندريا أوكاسيو كورتيز على تعليق ستيف كويتز قائلة في تغريدة لها إنه "إذا كان الجمهوريون غاضبين لأنهم لا يتمكنون من مواعدتي، فيمكنهم فقط قول ذلك بدلا من إبراز إحباطاتهم الجنسية على قدمي صديقي، يا غريبي الأطوار".
وأضافت عن منتقدها كورتز: "لقد بدأ يتقدم في السن، متجاهلا الإحباطات الجنسية الواضحة والغريبة والمختلة التي تدعم تركيز الجمهوريين عليّ وعلى النساء وعلى الأشخاص المثليين بشكل عام".
If Republicans are mad they can’t date me they can just say that instead of projecting their sexual frustrations onto my boyfriend’s feet.— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) December 31, 2021
Ya creepy weirdos https://t.co/Z7bZCgXpWJ
وتحدثت أوكاسيو كورتيز في عدة مناسبات فيما يتعلق بالتحيز الجنسي الموجه ضدها، وفي الفترة التي سبقت ولايتها الأولى في الكونغرس، على سبيل المثال، ناقشت "المعايير المزدوجة" مثل انتقاد ملابسها.
وأثارت زيارة أليكساندريا أوكاسيو كورتيز إلى فلوريدا نقاشا عبر الإنترنت بين بعض منتقديها السياسيين، بشأن تفويضات الأقنعة واللقاحات استجابة لـ(كوفيد-19).
وتمثّل أوكاسيو كورتيز أجزاء من منطقتي كوينز وبرونكس في مدينة نيويورك الأمريكية، والتي تتبع إرشادات صارمة نسبيا بشأن ارتداء الأقنعة والتطعيم استجابة لفيروس "كورونا" المستجد، ولكن على النقيض أصدرت فلوريدا قوانين تمنع أصحاب العمل من فرض لقاحات "كورونا"، وتحظر المدارس من تبني سياسات ارتداء الأقنعة.