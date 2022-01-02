https://arabic.sputniknews.com/20220102/إيران-تهدد-الجميع-سنرد-فورا-وبحزم-على-أي-اعتداء-إسرائيلي-1054874824.html

إيران تهدد الجميع: سنرد فورا وبحزم على أي اعتداء إسرائيلي

إيران تهدد الجميع: سنرد فورا وبحزم على أي اعتداء إسرائيلي

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن إيران سترد مباشرة على إسرائيل في حال ارتكابها أي اعتداء. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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وأشار قاليباف، في مقابلة مع قناة المنار اللبنانية، إلى مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا أن "طهران تسعى من خلال هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جيد يحفظ لها مصالحها".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن أن بلاده لديها قدرات لا يتخليها العالم لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشددا على أن "إسرائيل لن تنتظر الإذن من أحد للدفاع عن أمنها".وقال لابيد، في مقابلة تلفزيونية نشرت مضمونها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "إسرائيل لديها قدرات حيث العالم وحتى الخبراء، لا يستطيعون تخيلها"، مؤكدا أن "إسرائيل يمكن أن تهاجم إيران إذا لزم الأمر دون إبلاغ الإدارة الأمريكية".وبشأن محادثات فيينا، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي، أن "المفاوضين لم يستسلموا بعد لمطالب إيران"، مضيفًا أن "إسرائيل ليست ضد اتفاق جيد، ولكن فقط ضد اتفاق خاطئ".وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، أن بلادها اقتنت أسلحة أمريكية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تنتظرها.وذكرت الوزارة الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن وفد المشتريات الإسرائيلي الذي يزور العاصمة الأمريكية، واشنطن، وقع على صفقة أسلحة مهمة واستراتيجية مع الجانب الأمريكي.وتقضي الصفقة الإسرائيلية بشراء 12 طائرة هليكوبتر، من طراز "Lockheed Martin CH-53K"، بمقابل يقدر بـ 2 مليار دولار، وشراء طائرتين أخريين من طراز "Boeing KC-46" للتزود بالوقود، بقيمة 1.1 مليار دولار، وهي من صناديق المعونة الأمريكية.وأمر رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، القوات المسلحة، يوم الأحد الماضي، بتسريع التأهب لهجوم محتمل على إيران، فيما قال تومر بار، القائد الجديد للقوة الجوية الإسرائيلية، إن "القوة الجوية بوسعها أن تنفذ هجوما على المنشآت النووية الإيرانية بكل نجاح، إذا لزم الأمر ذلك".

https://arabic.sputniknews.com/20220101/الحرس-الثوري-يكشف-عن-قرار-رئيس-وزراء-إسرائيل-الذي-أبلغ-به-حكومته-بشأن-إيران-1054812768.html

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