الإرياني: السعودية قدمت الغالي والنفيس لنصرة اليمن
08:15 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 08:16 GMT 02.01.2022)
© Sputnik . Muhammed Hemedaوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
© Sputnik . Muhammed Hemeda
ثمن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مواقف التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم ونصرة اليمن.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، "نثمن المواقف الأخوية والدعم اللامحدود لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، التي قدمت الغالي والنفيس لنصرة اليمن وإسناده في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان".
6-نثمن المواقف الاخوية والدعم اللامحدود لاشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة🇸🇦،التي قدمت الغالي والنفيس لنصرة اليمن واسناده في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الامين سمو الأمير محمد بن سلمان— معمر الإرياني (@ERYANIM) January 1, 2022
وأضاف "كما نثمن الجهود الاستثنائية النبيلة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وكذلك معالي الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع قائد القوات المشتركة وكل المعنيين الذي يعملون ليل نهار لدعم اليمنيين في معركتهم المصيرية، ولن ننسى هذه المواقف النبيلة للأشقاء".
وتابع الإرياني "ما يحدث على الارض من ترتيبات عسكرية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، لتغيير مسار المعركة من الدفاع للهجوم واستعادة ما تم فقدانه من الأراضي المحررة، وتحرير كل شبر من التراب اليمني، يحتم على القوى السياسية وكافة الاعلاميين والصحفيين ترك خلافاتهم والتوحد خلف الجيش والمقاومة".
4-ما يحدث على الارض من ترتيبات عسكرية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، لتغيير مسار المعركة من الدفاع للهجوم واستعادة ما تم فقدانه من الأراضي المحررة، وتحرير كل شبر من التراب اليمني، يحتم على القوى السياسية وكافة الاعلاميين والصحفيين ترك خلافاتهم والتوحد خلف الجيش والمقاومة— معمر الإرياني (@ERYANIM) January 1, 2022
وجدد الوزير اليمني "دعوة كافة القوى السياسية والإعلاميين والصحفيين للاستفادة من دروس الماضي، وتجاوز خلافاتهم وتوحيد الصف والجهود خلف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس هادي، صمام الأمان للجميع، ادراكا لخطورة المعركة، وتقديرا للدماء الطاهرة التي سكبت في مختلف جبهات القتال دفاعا عن الوطن ومكتسباته".