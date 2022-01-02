تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-3-طائرات-مسيرة-أطلقت-باتجاه-نجران-1054872562.html
التحالف العربي يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه نجران
التحالف العربي يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه نجران
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن دفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه نجران. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T19:57+0000
2022-01-02T19:57+0000
اليمن
أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102730/47/1027304766_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_38581d98ffa147250e8e6f9692d44283.jpg
وقال التحالف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه رصد انطلاق الطائرات المسيرة من العاصمة اليمنية صنعاء "باتخاذ المدنيين دروعا بشرية".وأكد التحالف أنه "استجابة للتهديد؛ سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
اليمن
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102730/47/1027304766_1:0:1024:767_1920x0_80_0_0_b9cc93d54b249e1544857e572d54470a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, السعودية

التحالف العربي يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه نجران

19:57 GMT 02.01.2022
© REUTERS / HANDOUTقصف حوثي على نجران- أرشيفية
قصف حوثي على نجران- أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن دفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه نجران.
وقال التحالف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه رصد انطلاق الطائرات المسيرة من العاصمة اليمنية صنعاء "باتخاذ المدنيين دروعا بشرية".
وأكد التحالف أنه "استجابة للتهديد؛ سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:22 GMTمسؤول بالحرس الثوري الإيراني يكشف عن دور قاسم سليماني في إنقاذ العراق وسوريا
21:21 GMTإيران تهدد الجميع: سنرد فورا وبحزم على أي اعتداء إسرائيلي
21:18 GMTنجاة رئيس وزراء هايتي من محاولة اغتيال
21:12 GMTبينيت: لن أقابل محمود عباس وغانتس التقاه بموافقتي
21:02 GMTمصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك": استهداف قاعدة عسكرية تركية شمالي البلاد بستة صواريخ
20:59 GMTمصر تكشف عن متحور كورونا الأكثر انتشارا لديها
20:52 GMT"حماس" تعلن موقفها من المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية
20:37 GMTالسودان يتجه إلى المجهول... هل يتراجع العسكر خطوات إلى الوراء؟
20:33 GMTرئيس الوزراء السوداني حمدوك يعلن استقالته من منصبه
20:28 GMTمحمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في تعادل مثير بين تشيلسي وليفربول... فيديو
20:27 GMTحمدوك: قبولي منصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي
20:25 GMTإسرائيل تصدر أمرا بهدم منزل فادي أبو شخيدم منفذ عملية إطلاق النار في القدس
19:57 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه نجران
19:56 GMTمصر تجدد تضامنها مع السعودية وتدين هجمات جماعة "أنصار الله"
19:51 GMTإعلام: أديل تشتري قصر سيلفستر ستالون بنصف قيمته
19:49 GMTالتحالف يعلن تنفيذ 28 عملية استهداف في منطقة شبوة اليمنية
19:47 GMTبعد بريطانيا... الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة ألمانيا وفرنسا
19:45 GMT"اليونيسف" تدعو لوقف الحرب في اليمن
19:45 GMTالغنوشي يوجه طلبا عاجلا إلى الرئيس التونسي بشأن البحيري
19:35 GMTرئيس البنك المركزي اليمني: البيئة التي نعمل فيها غير صديقة ولا خيار سوى النجاح