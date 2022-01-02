التحالف العربي يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه نجران

وقال التحالف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه رصد انطلاق الطائرات المسيرة من العاصمة اليمنية صنعاء "باتخاذ المدنيين دروعا بشرية".وأكد التحالف أنه "استجابة للتهديد؛ سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأكد التحالف أنه "استجابة للتهديد؛ سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.