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التحالف يعلن تنفيذ 28 عملية استهداف في منطقة شبوة اليمنية
التحالف يعلن تنفيذ 28 عملية استهداف في منطقة شبوة اليمنية
قال التحالف العربي، اليوم الأحد، إن قواته نفذت خلال 24 ساعة، 28 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" في منطقة شبوة اليمنية. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T19:49+0000
2022-01-02T19:49+0000
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وتابع التحالف حسب وكالة الأنباء السعودية، أن الاستهدافات دمرت 22 آلية عسكرية.وأشار التحالف إلى مقتل أكثر من 200 عنصر إرهابي.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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أخبار اليمن الأن

التحالف يعلن تنفيذ 28 عملية استهداف في منطقة شبوة اليمنية

19:49 GMT 02.01.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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قال التحالف العربي، اليوم الأحد، إن قواته نفذت خلال 24 ساعة، 28 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" في منطقة شبوة اليمنية.
وتابع التحالف حسب وكالة الأنباء السعودية، أن الاستهدافات دمرت 22 آلية عسكرية.
وأشار التحالف إلى مقتل أكثر من 200 عنصر إرهابي.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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