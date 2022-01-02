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https://arabic.sputniknews.com/20220102/الحكومة-المصرية-تعلن-الخميس-المقبل-إجازة-رسمية-بمناسبة-عيد-الميلاد-1054853048.html
الحكومة المصرية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد
الحكومة المصرية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد
أصدرت الحكومة المصرية، قرارا بأن يكون الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T12:04+0000
2022-01-02T12:04+0000
2022-01-02T12:04+0000
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وحسب بيان الحكومة المصرية، فقد تقرر بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين.وأضافت أن القرار يشمل العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
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أخبار مصر الآن, مصر
الحكومة المصرية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد
أصدرت الحكومة المصرية، قرارا بأن يكون الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وحسب بيان الحكومة المصرية، فقد تقرر بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين.
وأضافت أن القرار يشمل العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت أنه تقرر إعطاء الخميس بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.