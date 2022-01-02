الداخلية الكويتية تدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى

وحسب بيان نشرته الوزراة عبر حسابها بموقع "تويتر"، فقد عللت دعوتها بعدم الخرج من المنازل بسبب هطول الأمطار الذي تشهده البلاد حالياً.وطالب البيان الذي أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، مستخدمي الطريق والموجودين حالياً في المخيمات ضرورة توخي الحيطة والحذر، مناشدة إياهم عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ "112" أو عمليات الدفاع المدني "1804000" لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.كما طالبت مرتادي البحر ضرورة الاتصال على عمليات خفر السواحل "1880888" عند مواجهتهم أي حالة طارئة.وأعنلت الوزارة إغلاق بعض الطرق الرئيسية في البلاد، بسبب موجة أمطار شديدة، وما نتج عنها من تجمعات للمياه أعاقت حركة السير في تلك الطرق، حتى تتمكن الجهات المختصة من إزالتها.
وطالب البيان الذي أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، مستخدمي الطريق والموجودين حالياً في المخيمات ضرورة توخي الحيطة والحذر، مناشدة إياهم عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ "112" أو عمليات الدفاع المدني "1804000" لأي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.
كما طالبت مرتادي البحر ضرورة الاتصال على عمليات خفر السواحل "1880888" عند مواجهتهم أي حالة طارئة.