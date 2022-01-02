السعودية... تسجيل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا في 5 أشهر

وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان، إنه "تم تسجيل 1024 إصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة و298 حالة تعاف".وأوضح البيان ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 558 ألفا و106، بينها 8 آلاف و879 وفاة، و542 ألفا و413 حالة تعاف.هذا وأعادت السلطات السعودية، اعتبار من يوم الخميس الماضي، تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا والمتحور "أوميكرون".
سجلت السلطات السعودية، اليوم الأحد، أعلى معدل يومي بإصابات فيروس كورونا منذ يوليو/تموز الماضي.
وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان، إنه "تم تسجيل 1024 إصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة و298 حالة تعاف".
#الصحة تعلن عن تسجيل (1024) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله، وتسجيل (298) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (542,413) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/SRn0ARHNSz