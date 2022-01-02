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https://arabic.sputniknews.com/20220102/السودان-اجتماع-طارئ-لمجلس-الدفاع-والأمن-الوطني-1054868112.html
السودان... اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني
السودان... اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني
عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T17:44+0000
2022-01-02T17:44+0000
2022-01-02T17:44+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، عقد الاجتماع الطارئ في القصر الجمهوري، حيث استمع الأعضاء فيه إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت المظاهرات خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.وأعلن المجلس حسب الصحيفة، "أسفه" على الأحداث المصاحبة للمظاهرات.ووجه مجلس الأمن والدفاع بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وجدد ثقته في القوات النظامية.وقالت لجنة الأطباء في السودان إن متظاهرين قُتلا، اليوم الأحد، في المظاهرات وسط العاصمة السودانية الخرطوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
السودان... اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني
عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان.
وحسب
صحيفة "الانتباهة" السودانية
، عقد الاجتماع الطارئ في القصر الجمهوري، حيث استمع الأعضاء فيه إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث التي صاحبت المظاهرات خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأعلن المجلس حسب الصحيفة، "أسفه" على الأحداث المصاحبة للمظاهرات.
ووجه مجلس الأمن والدفاع بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وجدد ثقته في القوات النظامية.
وقالت لجنة الأطباء في السودان إن متظاهرين قُتلا، اليوم الأحد، في المظاهرات وسط العاصمة السودانية الخرطوم.