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الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا المقترحات الأمنية الروسية والتطورات في ليبيا وسوريا
الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا المقترحات الأمنية الروسية والتطورات في ليبيا وسوريا
ذكر المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا، خلال محادثة هاتفية، المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T13:26+0000
2022-01-02T13:26+0000
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وأعلن الكرملين أن بوتين وأردوغان أجريا اتصالا هاتفيا تبادلا فيه التهاني بمناسبة العام الجديد، واستعرضا العلاقات الثنائية وتطوراتها خلال العام الماضي، وأعادا التأكيد على الاستعداد لزيادة الشراكة المفيدة للجانبين التركي والروسي.وجاء في البيان: "تم التطرق أيضا إلى مواضيع دولية، بما في ذلك المقترحات المعروفة لوضع اتفاقيات رسمية بشكل قانوني تضمن أمن روسيا، والوضع في القوقاز، وقضايا التسوية السورية والليبية".
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الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان هاتفيا المقترحات الأمنية الروسية والتطورات في ليبيا وسوريا

13:26 GMT 02.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Sputnik . POOL
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ذكر المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا، خلال محادثة هاتفية، المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية والوضع في منطقة القوقاز وسوريا وليبيا.
وأعلن الكرملين أن بوتين وأردوغان أجريا اتصالا هاتفيا تبادلا فيه التهاني بمناسبة العام الجديد، واستعرضا العلاقات الثنائية وتطوراتها خلال العام الماضي، وأعادا التأكيد على الاستعداد لزيادة الشراكة المفيدة للجانبين التركي والروسي.
وجاء في البيان: "تم التطرق أيضا إلى مواضيع دولية، بما في ذلك المقترحات المعروفة لوضع اتفاقيات رسمية بشكل قانوني تضمن أمن روسيا، والوضع في القوقاز، وقضايا التسوية السورية والليبية".
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