"اليونيسف" تدعو لوقف الحرب في اليمن

وقالت المنظمة في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" إن هناك نحو 8.1 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة بسبب الصراع في اليمن.وأشارت إلى أن هذه زيادة ضخمة عن 1.1 مليون طفل قبل الحرب.وتقود المملكة العربية السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأشارت إلى أن هذه زيادة ضخمة عن 1.1 مليون طفل قبل الحرب.
وتقود المملكة العربية السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.