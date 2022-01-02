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رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع مستشار الأمن القومي لبلاده تداعيات تأجيل العملية الانتخابية
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع مستشار الأمن القومي لبلاده تداعيات تأجيل العملية الانتخابية
التقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي الليبي السيد المستشار إبراهيم بوشناف، في ديوان مجلس المفوضية. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T11:33+0000
2022-01-02T11:33+0000
أخبار ليبيا اليوم
الانتخابات الرئاسية الليبية
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ووفق بيان نشرته المفوضية بموقعها الإلكتروني، فقد أكدت أن لقاء السايح وبوشناف بحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.واستعرض اللقاء مستجدات العملية الانتخابية، والأسباب التي حالت دون إتمامها، إضافة إلى التحضيرات للمرحلة القادمة.وجدد المستشار بوشناف دعمه للمفوضية العليا للانتخابات لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مثمنا الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخاباتوتناول اللقاء جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أي كان الفائز بها، في حال تم إجراؤها في المدة القريبة القادمة.
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أخبار ليبيا اليوم, الانتخابات الرئاسية الليبية

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع مستشار الأمن القومي لبلاده تداعيات تأجيل العملية الانتخابية

11:33 GMT 02.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات، بالعاصمة الليبية طرابلس
الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات، بالعاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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التقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع مستشار الأمن القومي الليبي السيد المستشار إبراهيم بوشناف، في ديوان مجلس المفوضية.
ووفق بيان نشرته المفوضية بموقعها الإلكتروني، فقد أكدت أن لقاء السايح وبوشناف بحث تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.
واستعرض اللقاء مستجدات العملية الانتخابية، والأسباب التي حالت دون إتمامها، إضافة إلى التحضيرات للمرحلة القادمة.
وجدد المستشار بوشناف دعمه للمفوضية العليا للانتخابات لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مثمنا الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات

واتفق الطرفان على أن جملة التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، داعين الجميع التحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات

وتناول اللقاء جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أي كان الفائز بها، في حال تم إجراؤها في المدة القريبة القادمة.
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