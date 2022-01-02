https://arabic.sputniknews.com/20220102/سفير-الكويت-لدى-القاهرة-بعد-لقاء-السيسي-أصبح-لمصر-قيادة-تعد-نموذجا-يحتذى-به-1054867941.html

سفير الكويت لدى القاهرة بعد لقاء السيسي: أصبح لمصر قيادة تعد نموذجا يحتذى به

سفير الكويت لدى القاهرة بعد لقاء السيسي: أصبح لمصر قيادة تعد نموذجا يحتذى به

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده على دعم بلاده لأمن واستقرار الكويت في إطار ثوابت السياسة المصرية لصون أمن الخليج. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T17:16+0000

2022-01-02T17:16+0000

2022-01-02T17:16+0000

الكويت

أخبار مصر الآن

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050071756_0:0:1948:1097_1920x0_80_0_0_d8e27d50732a869c339440b571f60da8.jpg

والتقى السيسي، اليوم الأحد، السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت لدى مصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله في القاهرة.وبحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أكد السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت، مؤكدا "تقديره للدور الحكيم لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قيادة الكويت وشعبها نحو التقدم والازدهار، ورعايته الكريمة للجالية المصرية في الكويت".ونقل البيان عن السفير الكويتي "عميق تقديره لتشرفه بلقاء الرئيس السيسي"، مؤكدا اعتزازه بفترة عمله في القاهرة، وما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والكويت من مراحل متقدمة من التعاون.وأعرب السفير الكويتي عن "شكره للشعب المصري صاحب الحضارة العريقة على ما لاقاه من ترحاب وكرم ضيافة".ونوه السفير إلى أن "مصر أصبح لها قيادة حكيمة، متمثلة في الرئيس السيسي، تعد نموذجاً يحتذى به في الرؤية التنموية والنهضة".وأكد السفير حرص الكويت قيادة وحكومة على تعزيز التعاون المشترك على نحو يلبي طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الشقيقين، ويحقق مصالحهما المتبادلة في التقدم والازدهار والتنمية، ويعزز أواصر التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف القضايا والتحديات، خاصةً في ضوء ما تمثله مصر من محور رئيسي داعم للأمة العربية بأسرها.وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية إن اللقاء شهد استعراض مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأبرز موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتي من بينها زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر في مختلف المجالات، في ضوء الفرص الاستثمارية المتنوعة، لاسيما في مجال الزراعة من خلال المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية.وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول تعزيز التعاون في مجال التعليم في ظل التخصصات الحديثة التي تم إدراجها في سلسلة الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر.

الكويت

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الكويت, أخبار مصر الآن, مصر