https://arabic.sputniknews.com/20220102/طالبان-تعلن-أنها-قاربت-على-تجهيز-جيش-جديد-قوامه-100-ألف-جندي-1054855744.html

طالبان تعلن أنها قاربت على تجهيز جيش جديد قوامه 100 ألف جندي

طالبان تعلن أنها قاربت على تجهيز جيش جديد قوامه 100 ألف جندي

قالت حركة طالبان الأفغانية التي تسيطر على حكومة تصريف الأعمال إنها قاربت على الانتهاء من تجهيز جيش للبلاد يضم مقاتلين من الجيش النظامي الذي كان يعمل تحت إمرة... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T13:19+0000

2022-01-02T13:19+0000

2022-01-02T13:19+0000

العالم

أخبار أفغانستان اليوم

أخبار العالم الآن

حركة طالبان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1050296683_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_41aea4f65bbe931f701a6d534ec58eba.jpg

وقال متحدث وزارة الدفاع، عنايت الله خوارزمي، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "حتى الآن تم إعداد 80% من الجيش الأفغاني".ووفقا له، فإن لجنة خاصة مكونة من 20 شخصا هي المسؤولة عن هذه العملية.وكانت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.وأنهت الولايات المتحدة في 30 آب/أغسطس الماضي، سحب قواتها من البلاد، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، بدأ في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار العاصمة كابول.وأعلنت طالبان في وقت سابق عفوا عاما شمل المدنيين الذن سبق لهم التعاون مع القوات الأجنبية، ونفت التعرض لأفراد المؤسسات الأمنية السابقة.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/قائد-الحرس-كان-مذعورا-وأخبرني-أننا-سنقتل-أشرف-غني-يصف-لحظات-الرعب-قبل-هروبه-من-أفغانستان-1054770729.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان