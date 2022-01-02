تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/عشب-خارق-يعزز-المناعة-ويخفض-نسبة-السكر-في-الدم-خلال-30-دقيقة-1054868209.html
"عشبة خارقة" تعزز المناعة وتخفض نسبة السكر في الدم خلال "30 دقيقة"
"عشبة خارقة" تعزز المناعة وتخفض نسبة السكر في الدم خلال "30 دقيقة"
تتميز بعض الأطعمة دون غيرها بقدرة لا تضاهى على خفض معدلات السكر في الدم، في وقت تتزايد فيه حصيلة مرضى السكري بسرعة فائقة. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T17:20+0000
2022-01-02T17:21+0000
السرطان
مرض السكري
السكري
صحة
الكوليسترول
ارتفاع ضغط الدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1048341062_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_e743eff356148bfcfbdb764ef54e9053.jpg
ويعتبر النظام الغذائي هو الدعامة الرئيسية للوقاية من مرض السكري، والذي ترتبط الإصابة به جزئيا بالسمنة.وبحسب موقع "إكسبريس" البريطاني، يمكن لعشبة الجينسنغ أن تخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة فقط من تناولها.وقال الموقع في تقرير تحت عنوان "الغذاء الخارق المعزز للمناعة والذي يخفض نسبة السكر في الدم خلال "30 دقيقة"، إنه في مقابل التوصيات بتجنب الكربوهيدرات المكررة، فإنه لحسن الحظ أظهرت الدراسات أن هناك أطعمة أخرى لها أثار معاكسة على جلوكوز الدم مما يساعده على الانخفاض في فترة زمنية قصيرة.والكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز، وكذلك الحلوى والمشروبات الغازية والسكر والحلويات، تميل إلى إحداث ارتفاعات حادة في نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تزيد من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.ووجدت الدراسات أن الجينسنغ، على سبيل المثال، نبتة جذرية توصف بخصائصها المضادة لمرض السكري، وقد ثبت أنها تخفض مستويات السكر في الدم في غضون نصف ساعة فقط.لاحظت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food انخفاضا ملحوظا في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اختلال الجلوكوز الصومي الجينسنغ الأحمر الكوري.وأضاف الموقع أن "هذه الدراسة هي واحدة من العديد من الدراسات التي تؤكد أن كلا من الجينسنغ الآسيوي والأمريكي يخفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني".كما وجد تحليل تلوي عام 2016 تحسنا في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنغ، وهي التأثيرات التي يمكن أن تُعزى بما في ذلك إلى ألياف الجينسنغ القابلة للذوبان، والتي ترتبط ب بجزيئات الكولسترول داخل الجهاز الهضمي وتسحبها خارج الجسم.ولاحظ الباحثون أيضا أن الاستخدام الطبي لمستخلص الجينسنغ يمكن أن يعالج أيضا ارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.إضافة إلى ذلك، فإن التركيز العالي للجينسنغ من مضادات الأكسدة يعني أنه يمكن أن يكون فعالا في تعزيز مناعة الجسم.هذه الحماية المضادة للأكسدة، بدورها، يمكن أن توقف إنتاج الخلايا السرطانية ونموها، حيث توصل الباحثون إلى أن الجينسنغ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 16 في المئة.مع ذلك، يجب استخدام هذه العشبة بحذر، كون استهلاكها بجرعات عالية على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى أعراض جانبية بينها الإسهال والأرق والصداع وسرعة ضربات القلب وتقلبات ضغط الدم.
https://arabic.sputniknews.com/20210223/دراسة-تحذر-الإكثار-من-الخبز-الأبيض-والمعكرونة-يسبب-الموت-المبكر-1048189720.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1048341062_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9d2a0bbe14ab919cb084f9faf7ddf1d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السرطان, مرض السكري, السكري, صحة, الكوليسترول, ارتفاع ضغط الدم

"عشبة خارقة" تعزز المناعة وتخفض نسبة السكر في الدم خلال "30 دقيقة"

17:20 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 17:21 GMT 02.01.2022)
© AFP 2021 / CHANDAN KHANNAأعشاب
أعشاب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / CHANDAN KHANNA
تابعنا عبر
تتميز بعض الأطعمة دون غيرها بقدرة لا تضاهى على خفض معدلات السكر في الدم، في وقت تتزايد فيه حصيلة مرضى السكري بسرعة فائقة.
ويعتبر النظام الغذائي هو الدعامة الرئيسية للوقاية من مرض السكري، والذي ترتبط الإصابة به جزئيا بالسمنة.
وبحسب موقع "إكسبريس" البريطاني، يمكن لعشبة الجينسنغ أن تخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة فقط من تناولها.
وقال الموقع في تقرير تحت عنوان "الغذاء الخارق المعزز للمناعة والذي يخفض نسبة السكر في الدم خلال "30 دقيقة"، إنه في مقابل التوصيات بتجنب الكربوهيدرات المكررة، فإنه لحسن الحظ أظهرت الدراسات أن هناك أطعمة أخرى لها أثار معاكسة على جلوكوز الدم مما يساعده على الانخفاض في فترة زمنية قصيرة.
والكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز، وكذلك الحلوى والمشروبات الغازية والسكر والحلويات، تميل إلى إحداث ارتفاعات حادة في نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تزيد من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.
ووجدت الدراسات أن الجينسنغ، على سبيل المثال، نبتة جذرية توصف بخصائصها المضادة لمرض السكري، وقد ثبت أنها تخفض مستويات السكر في الدم في غضون نصف ساعة فقط.
خبز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2021
دراسة تحذر: الإكثار من الخبز الأبيض والمعكرونة يسبب الموت المبكر
23 فبراير 2021, 11:55 GMT
لاحظت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food انخفاضا ملحوظا في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اختلال الجلوكوز الصومي الجينسنغ الأحمر الكوري.
وأضاف الموقع أن "هذه الدراسة هي واحدة من العديد من الدراسات التي تؤكد أن كلا من الجينسنغ الآسيوي والأمريكي يخفض نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني".
كما وجد تحليل تلوي عام 2016 تحسنا في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنغ، وهي التأثيرات التي يمكن أن تُعزى بما في ذلك إلى ألياف الجينسنغ القابلة للذوبان، والتي ترتبط ب بجزيئات الكولسترول داخل الجهاز الهضمي وتسحبها خارج الجسم.
ولاحظ الباحثون أيضا أن الاستخدام الطبي لمستخلص الجينسنغ يمكن أن يعالج أيضا ارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.
إضافة إلى ذلك، فإن التركيز العالي للجينسنغ من مضادات الأكسدة يعني أنه يمكن أن يكون فعالا في تعزيز مناعة الجسم.
هذه الحماية المضادة للأكسدة، بدورها، يمكن أن توقف إنتاج الخلايا السرطانية ونموها، حيث توصل الباحثون إلى أن الجينسنغ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 16 في المئة.
مع ذلك، يجب استخدام هذه العشبة بحذر، كون استهلاكها بجرعات عالية على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى أعراض جانبية بينها الإسهال والأرق والصداع وسرعة ضربات القلب وتقلبات ضغط الدم.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:13 GMTحقيقة الإفراج عن وزيرة الثقافة الليبية مبروكة توغي
18:10 GMTلماذا تراجع "الريال اليمني" عن المكاسب التي حققها أمام الدولار؟
18:06 GMTالتحالف يدعو المدنيين إلى إخلاء معسكر لـ"أنصار الله" وسط اليمن "فورا"
17:53 GMTخبراء يحذرون من تناول مكمل غذائي يسبب سرطان الرئة
17:46 GMTرئيسة الحكومة التونسية تستقبل المنتخب الأول لكرة القدم
17:44 GMTالسودان... اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني
17:42 GMTإسماعيل هنية يهدد إسرائيل باختطاف مزيد من الجنود
17:34 GMTأهداف مباراة برايتون وإيفرتون 3- 2 في الدوري الإنجليزي... فيديو
17:30 GMTبرينتفورد يفوز على أستون فيلا (2-1)... وعودة المصري "تريزيجيه" للمشاركة
17:27 GMTمقتل متظاهر ثان خلال مظاهرات السودان
17:20 GMT"عشبة خارقة" تعزز المناعة وتخفض نسبة السكر في الدم خلال "30 دقيقة"
17:16 GMTسفير الكويت لدى القاهرة بعد لقاء السيسي: أصبح لمصر قيادة تعد نموذجا يحتذى به
17:12 GMTتركيا تستعد لاستلام آثار مهربة إلى الولايات المتحدة
17:05 GMTالأرصاد المصرية تكشف موعد تحسن الطقس
17:03 GMTوفاة الفنان العالمي ماكس جوليان وغموض حول السبب
17:00 GMTفاوتشي يحذر من زيادة إصابات أوميكرون في أمريكا والضغط على المستشفيات
16:55 GMTعلماء يفسرون أسباب عدم إصابة بعض الأشخاص بكورونا رغم التعرض المستمر للعدوى
16:45 GMTقيادي في "النهضة التونسية": من المرجح أن يكون البحيري في "منزل جميل"
16:41 GMT"الظاهرة رونالدو" يصاب بفيروس كورونا ويغيب عن احتفالية ناديه الأم
16:37 GMTمشهد جوي لموقع افتتاح كأس العالم 2022... فيديو